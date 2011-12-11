  1. ورزش
  2. سایر ورزشها
۲۰ آذر ۱۳۹۰، ۱۰:۴۸

بازی‌های کشورهای عربی/

تیم ملی فوتبال بحرین از شکست مقابل قطر گریخت

تیم ملی فوتبال بحرین از شکست مقابل قطر گریخت

مسابقات فوتبال بازی‌های کشورهای عربی با تساوی حریفان تیم ملی ایران در مرحله سوم مقدماتی جام جهانی 2014 آغاز شد.

به گزارش خبرنگار مهر، مرحله مقدماتی مسابقات فوتبال بازی‌های کشورهای عربی که با حضور کشورهای عربی قاره آسیا و آفریقا در قطر از روز گذشته آغاز شده است با تساوی 2 بر2 تیم‌های قطر و بحرین پیگیری شد.

در این مسابقه تیم قطر در نیمه نخست با گل‌های علی الماری (17) و محمد رازاک (33) از تیم بحرین پیش افتاد ولی سامی محمد الحسینی در دقایق 72 و 89 دروازه قطر را باز کرد تا این دیدار با تساوی به پایان برسد.

تیم‌های ملی قطر و بحرین در مرحله سوم مقدماتی جام جهانی 2014 برزیل با تیم ایران همگروه هستند و پس از صعود تیم کشورمان هر دو تیم این شانس را دارند تا به عنوان تیم دوم گروه راهی مرحله بعدی شوند.

کد مطلب 1480355

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها