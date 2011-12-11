تیم ملی فوتبال بحرین از شکست مقابل قطر گریخت

به گزارش خبرنگار مهر، مرحله مقدماتی مسابقات فوتبال بازی‌های کشورهای عربی که با حضور کشورهای عربی قاره آسیا و آفریقا در قطر از روز گذشته آغاز شده است با تساوی 2 بر2 تیم‌های قطر و بحرین پیگیری شد.

در این مسابقه تیم قطر در نیمه نخست با گل‌های علی الماری (17) و محمد رازاک (33) از تیم بحرین پیش افتاد ولی سامی محمد الحسینی در دقایق 72 و 89 دروازه قطر را باز کرد تا این دیدار با تساوی به پایان برسد.

تیم‌های ملی قطر و بحرین در مرحله سوم مقدماتی جام جهانی 2014 برزیل با تیم ایران همگروه هستند و پس از صعود تیم کشورمان هر دو تیم این شانس را دارند تا به عنوان تیم دوم گروه راهی مرحله بعدی شوند.