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۲۰ آذر ۱۳۹۰، ۱۱:۴۳

طاطار:

8 استخر آب در آق قلا تحت پروژه های ترویج شیلات هستند

8 استخر آب در آق قلا تحت پروژه های ترویج شیلات هستند

آق قلا - خبرگزاری مهر: مسئول شیلات آق قلا گفت: هشت استخرهای ذخیره آب منطقه آق قلا تحت پوشش پروژه ترویجی شیلاتی قرار گرفتند.

به گزارش خبرنگار مهر، رجب طاطار صبح یکشتنبه درحاشیه برداشت ماهی از استخرهای ذخیر آب کشاورزه بخش وشمیگر افزود: در این استخرها با مشارکت کشاورزان تعداد 21 هزار و 320 قطعه انواع بچه ماهیان گرمابی در سطحی به مساحت 96 هزار و 200 متر مربع رهاسازی شده است.

وی اظهار داشت: سهم شیلات حدود پنج هزار قطعه انواع بچه ماهی و یک تن غذای آبزیان بوده است و پیش بینی می شود حدود 25 تن انواع کپور ماهیان گرمابی که شامل کپور، آمور، بیگ هد و فیتوفاگ می شود، از این بخش تولید خواهد شد.

وی یکی از سیاست های کاری شیلات آق قلا را ترویج رهاسازی بچه ماهی در استخرهای دو منظوره کشاورزی در منطقه خواند و اظهار داشت: هر ساله با ارائه خدمات کارشناسی در طول دوره پرورش ماهی و نیز تحویل بچه ماهی و غذای آبزیان ترویجی با مشارکت کشاورزان منطقه جهت توسعه آبزی پروری و شناساندن فعالیتهای مورد اجرا قرار می گیرد.

طاطار گفت: استفاده بهینه و دو منظوره از امکانات و منابع آبی خرد موجود در منطقه و افزایش تولید محصولات کشاورزی زمین ها با استفاده از آب غنی شده استخرها توسط ماهی پرورشی باعث افزایش سرانه مصرف ماهی در مناطق روستایی، تثبیت اشتغال و افزایش درآمد خانواده های کشاورزی می شود.

کد مطلب 1480358

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