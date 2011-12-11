به گزارش خبرنگار مهر، نخستین تمرین تیم فوتبال پرسپولیس بعد از شکست در شهرآورد 73 از ساعت 11 صبح امروز یکشنبه در مجموعه ورزشی درفشی تهران آغاز می شود.

محمود خوردبین سرپرست و محسن عاشوری مربی موقت تیم پرسپولیس ساعتی پیش از آغاز تمرین در مجموعه درفشی‌فر حاضر شدند ولی هنوز اجازه ورود به اندک هوادارانی که پشت درها قرار دارند داده نشده است. البته خبرنگاران و عکاسان با نشان دادن کارت‌های خود اجازه حضور در محل تمرین را پیدا کردند.

حضور یک ماشین نیروی انتظامی مقابل درب ورودی ورزشگاه بسیار جالب بود که البته به نظر می رسید آنها کاری داشتند و پس از انجام دادن آن، ورزشگاه را ترک کردند.

جواد کاظمیان و مهرداد اولادی زودتر از سایرین در محل برگزاری تمرین حاضر شده و با هم تمرینات سبکی را انجام می دادند و صحبت می کردند در این بین علی کریمی و وحید هاشمیان هم با حضور در زمین چمن دقایقی با یکدیگر صحبت کردند و پس از پنج دقیقه به رختکن بازگشتند.

علی پروین هم پیش از آغاز تمرین در ورزشگاه حاضر شد و دقایقی با بازیکنان باتجربه تیم گفتگو کرد. ظاهرا محور گفتگوی آنها پیرامون انتخاب سرمربی تیم بوده است.

در تمرین امروز بین هواداران و افراد دیگر حاضر در محل تمرین بحث سرمربی آینده تیم پرسپولیس بیش از سایر مطالب مطرح می شد و موضوع حضور لوکابوناچیچ در این تمرین بیش از همه مورد توجه قرار گرفته بود.