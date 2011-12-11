پایان نگارش نخستین رمان پیمان اسماعیلی

پیمان اسماعیلی در گفتگو با خبرنگار مهر از نگارش رمان تازهای از خود خبر داد و گفت: نگارش اول رمان نخستم را به پایان بردهام و در حال حاضر نیز مشغول بازنویسی آن هستم که به نظرم تا 2 تا 3 ماه آینده زمان میبرد.
وی ادامه داد: این رمان فضایی اقلیمی دارد و در 2 اقلیم مختلف روی میدهد. در واقع این اثر هم فضای شهری دارد و هم فضای اقلیمی که البته غلبه نیز با این فضاست.
اسماعیلی درباره داستان این رمان که هنوز از سوی وی نامی برای آن انتخاب نشده نیز گفت: روایت اصلی رمان به شخصیتی بازمیگردد که در جنوب مشغول کار است و اتفاقی او را وادار به فرار از این منطقه میکند و این مساله منجر به تغییر در نوع نگرش وی به زندگی میشود.
نویسنده مجموعه داستان «برف و سمفونی ابری» در ادامه در پاسخ به سئوالی درباره علت نوشتن رمان نیز گفت: تجربه نگارش رمان برای یک نویسنده هم سختتر است و هم تلاش بیشتری را میطلبد و من هم دوست داشتم که این مساله را تجربه کنم.
این نویسنده افزود: نویسنده در عرصه رمان زمان زیادتری برای نوشتن در دست دارد و به نوعی میتوان گفت که نویسنده رمان جهانبینی گستردهتر و عالمانهتری را در خود دارد، اما در داستان کوتاه متن هنرمندانهتر و شاعرانهتر میشود و به تبع، هر کدام از این موارد دنیای خودش را دارد.
اسماعیلی، پیش از این مجموعه داستان «جیبهای بارانیات را بگرد» را از سوی نشر ققنوس و «برف و سمفونی ابری» را از سوی نشر چشمه منتشر کرده است.
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