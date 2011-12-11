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۲۰ آذر ۱۳۹۰، ۱۳:۳۸

سلیمانی:

12 میلیارد ریال برای کنارگذر مهران هزینه شد

12 میلیارد ریال برای کنارگذر مهران هزینه شد

ایلام – خبرگزاری مهر: مدیر کل راه و ترابری استان ایلام گفت: تاکنون 12 میلیارد ریال برای کنارگذر مهران هزینه شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، رضا سلیمانی اظهار داشت: کنارگذر شهر مهران به طول 5.5 کیلومتر، 65 درصد پیشرفت فیزیکی دارد.

وی هدف از اجرای این طرح راهسازی را تسهیل در تردد، کاهش تصادفات و کاهش ترافیک درون شهری عنوان کرد و افزود: تاکنون برای اجرای این طرح 12 میلیارد ریال اعتبار هزینه شده است.

مدیرکل راه و ترابری ایلام تصریح کرد: برای تکمیل این کنارگذر 28 میلیارد ریال اعتبار دیگر مورد نیاز است.

سلیمانی افزود: تاکنون سه هزار و 500 کیلومتر این کنار گذر و قیرپاشی تکمیل شده است.

وی یادآور شد: هم اکنون بیش از 200 طرح راهسازی در استان ایلام در دست اجراست.

کد مطلب 1480371

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