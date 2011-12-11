12 میلیارد ریال برای کنارگذر مهران هزینه شد

به گزارش خبرگزاری مهر، رضا سلیمانی اظهار داشت: کنارگذر شهر مهران به طول 5.5 کیلومتر، 65 درصد پیشرفت فیزیکی دارد.

وی هدف از اجرای این طرح راهسازی را تسهیل در تردد، کاهش تصادفات و کاهش ترافیک درون شهری عنوان کرد و افزود: تاکنون برای اجرای این طرح 12 میلیارد ریال اعتبار هزینه شده است.

مدیرکل راه و ترابری ایلام تصریح کرد: برای تکمیل این کنارگذر 28 میلیارد ریال اعتبار دیگر مورد نیاز است.