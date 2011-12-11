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۲۰ آذر ۱۳۹۰، ۱۱:۰۸

رئیسی در پاسخ به مهر:

پرونده فساد بانکی اخیر مشمول مرور زمان نخواهد شد

پرونده فساد بانکی اخیر مشمول مرور زمان نخواهد شد

معاون اول رئیس قوه قضائیه در رابطه با نگرانی مردم از مشمول زمان شدن رسیدگی به پرونده تخلف بانکی اخیر گفت: مردم نگران نباشند و اطمینان داشته باشند قوه قضائیه رسیدگی به این پرونده را تا رساندن به نتیجه نهایی با جدیت دنبال خواهد کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام سید ابراهیم رئیسی در حاشیه همایش پیشگیری و مبارزه با فساد که امروز شنبه در محل سازمان بازرسی کل کشور برگزار شد در جمع خبرنگاران در رابطه با روند رسیدگی به پرونده فساد بانکی اخیر گفت: به مردم اطمینان می دهم که رسیدگی به این پرونده به دست فراموشی سپرده نمی‌شود و روند رسیدگی به صورت مداوم به اطلاع مردم خواهد رسید.

وی ادامه داد: این موضوع تا کنون نیز مصداق عینی داشته و جناب آقای اژه‌ای به طور مداوم گزارش رسیدگی به این پرونده را اعلام کرده‌است.

رئیسی تاکید کرد: مردم به هیچوجه نگرانی نداشته باشند زیرا این پرونده مشمول مرور زمان نخواهد شد تا رسیدن به نتیجه نهایی و مجازات کسانی که در این پرونده مجرم بوده‌اند به طور جدی پیگیری خواهد شد.

وی در پاسخ به سئوال دیگری در زمینه بحث نظارت در دستگاه‌های اجرایی نیز گفت: همه مدیران در هر حوزه‌ای موظف هستند که نظارت را در هر سطحی وظیفه خود بدانند و خطاهایی که احتمال بروز در آن دستگاه دارد را از زیر نظر نگذرانند.

معاون اول رئیس قوه قضائیه با تاکید بر اینکه اولین مدعیان برخورد با فساد باید خود مدیران باشند، گفت: اگر زمینه و بستر فساد در سیستم اداری کشور برطرف شود بسیاری از مشکلات در این زمینه رفع خواهد شد.

وی همچنین تاکید کرد:‌ طبیعتاً در زمانی که لازم باشد قوه قضائیه برخوردی با تخلفی داشته باشد دستگاه قضائی با جدیت وارد می شود و برخورد لازم صورت خواهد گرفت.

کد مطلب 1480373

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