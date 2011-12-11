کتاب "آموزش اثربخش با مدیریت بهتر کلاس" به چاپ رسید

به گزارش خبرگزاری مهر، در قسمتی از این کتاب آمده است که یادگیری اثربخش به طور تصادفی اتفاق نمی افتد، این نوع یادگیری معمولا حاصل موفقیت اثربخش کلاس درس است که توسط معلمین ماهر ایجاد می شود.

در یادگیری اثربخش شاگردان اطلاعات، معرفت، دانش و انگیزه داشتن را از کلاس درس و معلمان خود اخذ می کنند. هدف از یادگیری اثربخش تربیت شاگردان پرتوانی است که بتوانند در همه عرصه های اجتماعی، بهتر زندگی کنند.

چگونگی اجرای امر تدریس، تاثیر عمده ای بر توانایی شاگردان در امر یادگیری دارد. در واقع وقتی به شاگردان کمک می شود تا فردی اثرگذار باشند در واقع تدریس اثربخش به نمایش گذاشته شده است. رشد حرفه ای معلمین زمینه سازیادگیری اثربخش در دانش آموزان است.

در یادگیری اثربخش توجه به تفکر و عمل جایگاه ویژه ای دارد، عمل بدون تفکر و تفکر بدون عمل راه به جایی نمی برد.

عمل بدون تفکر نمی تواند به یادگیری اثربخش منجر شود و تفکر بدون عمل قادر به تغییر نخواهد بود.