به گزارش خبرگزاری مهر، هوشیار زیباری در گفتگو با شبکه تلویزیونی العراقیه گفت: طرح اتحادیه عرب برای حل بحران سوریه به بن بست رسیده است.

وی تصریح کرد: رهبران سوری باید این طرح را بپذیرند و عراق تلاش می کند در راستای جلوگیری از بین المللی کردن بحران سوریه مقامات این کشور را به پذیرش طرح اتحادیه عرب قانع کند.

وزیرخارجه عراق با بیان اینکه اوایل سال آتی میلادی برای سوریه سرنوشت ساز خواهد بود گفت: ما دارای روابط حسنه ای با مقامات سوری هستیم و با تمامی طرف ها از جمله مخالفان این کشور ارتباط برقرار می کنیم.

زیباری در ادامه گفت: ما در رایزنی های خود با مخالفان سوری آنها را تشویق می کنیم تا به صورت مسالمت آمیز درباره حل بحران این کشور توافق کنند و نیز در رایزنی با مقامات سوریه نیز آنها را به اجرای فوری اصلاحات دعوت می کنیم.