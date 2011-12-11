هزینه های بالا اجرای پروژه های راهسازی مازندران را با تاخیر مواجه کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، سید علی اکبر طاهایی در رزمایش طرح زمستانه پلیس راه و گروه‌های امداد و نجات جاده‌ای با تقدیر از امدادگران جاده‌ای که متشکل از نیروهای انتظامی، پلیس راه، اورژانس، هلال احمر، راه و ترابری، حمل و نقل و پایانه ها، امداد خودرو و مدیریت بحران استانداری هستند، گفت: همه مردم از نزدیک شاهد تلاش و خدمات این قشر از افراد جامعه هستند.

وی افزود: امیدواریم با تکمیل و بهسازی محورهای مواصلاتی در استان، حوداث جاده‌ای در مازندران کاهش یابد تا بخشی از سختی کار خادمان جاده ها کاسته شود.

طاهایی بیان داشت: استاندارد سازی و مناسب سازی جاده ها یکی از مهم ترین شیوه های جلوگیری از بروز حوادث جاده ای است.

استاندار مازندران با بیان اینکه پروژه‌های در دست بهسازی مازندران بسیار سنگین و پر هزینه است، یادآور شد: پروژه‌ های راهسازی مازندران برخلاف پروژه های مناطق کویری، به جهت کوهستانی بودن با ملاحظات فنی بسیاری همراه است که این موارد موجب افزایش هزینه ها می شود.

طاهایی با اشاره به اینکه در آزادراه تهران شمال 25 کیلومتر تونل باید احداث شود، عنوان کرد: هزینه‌ بر بودن پروژه‌های راهسازی مازندران سبب تاخیر در اجرای آنها می‌شود.

مازندران دارای سه محور مواصلاتی هراز، سوادکوه و کندوان است.