مجریان و برگزارکنندگان انتخابات در کردستان آموزش می بینند

منصور کیانی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به آغاز فعالیت های ستاد انتخابات در استان کردستان بیان کرد: بر اساس تصمیم وزارت کشور به عنوان مجری برگزاری انتخابات، دوره های مختلف آموزشی برای تمامی افراد دست اندرکار در زمینه برگزاری انتخابات پیش بینی شده و برگزار می شود.

وی ادامه داد: بر اساس برنامه ریزی صورت گرفته در مجموع بیش از 800 هزار نفر ساعت دوره آموزشی برای مجریان برگزاری انتخابات در سراسر کشور پیش بینی شده است که طبق برنامه زمانبندی شده این دوره های آموزشی برای افراد مختلف از فرمانداران گرفته تا افراد حاضر در محل اخذ رای برگزار می شود.

سرپرست دفتر آموزش و پژوهش استانداری کردستان یادآور شد: دوره های آموزشی برای مجریان و متولیان برگزاری انتخابات در استان کردستان از 27 آذرماه ویژه فرمانداران آغاز می شود و طبق برنامه نیز دوره های متعدد برای سایر افراد با مسئولیت های مختلف در زمان برگزاری انتخابات نیز دوره های آموزشی پیش بینی شده است.

کیانی در پایان گفت: دفتر آموزش و پژوهش استانداری کردستان آمادگی دارد تا خارج از برنامه های اعلام شده از سوی وزارت کشور و بر اساس اعلام نیاز ستاد انتخابات استان کردستان دوره های آموزشی مناسب را برای افراد و متولیان برگزاری انتخابات در این استان پیش بینی کرده و برگزار کند.

