مجتمع آموزش عالی جهرم به دانشگاه ارتقا یافت

به گزارش خبرگزاری مهر، بهرام شعبانی رئیس دانشگاه دولتی جهرم ضمن اعلام این مطلب گفت: باتوجه به سابقه تاریخی شهرستان جهرم و نقش تأثیرگذار این شهرستان در دوران پیروزی انقلاب، مجتمع آموزش عالی جهرم یک مجموعه دانشگاهی زنده و فعال در سطح کشور به شمار می رود و ارتقای آن را به دانشگاه موجب بالندگی بیش از پیش جهرم خواهد شد.

رئیس دانشگاه دولتی جهرم بیان کرد: جهرم باید به سمتی برود که پتانسیل و امکانات آن را دارد و مراکز علمی آن باید رشته هایی را ایجاد کنند که تقویت بنیه آموزشی پژوهشی جهرم را در پی داشته باشد.

وی ابراز امیدواری کرد: باتوجه به سابقه درخشانی که جهرم دارد بتواند فارغ التحصیلانی تحویل جامعه دهد که موجب بالندگی و افتخار کشور شوند.

شعبانی ضمن بررسی وضعیت دانشگاه ابراز داشت: در این مدت با حمایتهای مسئولان شهرستان این مجموعه در سطح شهرستان و استان بسیار خوب برنامه های آموزشی وزارت علوم انجام داده و هفته قبل با ابلاغ دفتر گسترش وزارت علوم مجتمع آموزش عالی جهرم رسما به دانشگاه ارتقا یافت.

دانشگاه دولتی اکنون با 12 رشته کارشناسی فعالیت می‌کند.

جهرم در 185 کیلومتری شیراز قرار دارد.