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۲۰ آذر ۱۳۹۰، ۱۱:۱۳

بهاروند در گفتگو با مهر:

75 تبعه غیرمجاز در ریگان دستگیر شدند

75 تبعه غیرمجاز در ریگان دستگیر شدند

ریگان - خبرگزاری مهر: فرمانده نیروی انتظامی ریگان از دستگیری 75 تبعه غیر مجاز در این شهرستان خبر داد.

سرگرد حمید رضا بهاروند در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به دستگیری 75 تبعه غیر مجاز در ریگان اظهار داشت: ماموران نیروی انتظامی ریگان در حین گشت زنی در محور ریگان- ایرانشهر به یک دستگاه مینی بوس مشکوک برخورد کردند.
 
سرگرد بهاروند ادامه داد: پلیس خودرو مذکور را در روستای رحمت آباد متوقف کرد.
 
وی گفت: با بازرسی صورت گرفته از این مینی بوس 40 تبعه افغان غیر مجاز دستگیر شدند.
 
این مسئول انتظامی عنوان داشت: مامورین نیروی انتظامی همچنین در یکی از خرابه ای روستا رحمت اباد 35 تبعه غیر مجاز دیگر را دستگیر و تحویل مقامات قضایی دادند.
کد مطلب 1480391

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