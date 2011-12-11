75 تبعه غیرمجاز در ریگان دستگیر شدند

سرگرد حمید رضا بهاروند در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به دستگیری 75 تبعه غیر مجاز در ریگان اظهار داشت: ماموران نیروی انتظامی ریگان در حین گشت زنی در محور ریگان- ایرانشهر به یک دستگاه مینی بوس مشکوک برخورد کردند.
سرگرد بهاروند ادامه داد: پلیس خودرو مذکور را در روستای رحمت آباد متوقف کرد.
وی گفت: با بازرسی صورت گرفته از این مینی بوس 40 تبعه افغان غیر مجاز دستگیر شدند.
این مسئول انتظامی عنوان داشت: مامورین نیروی انتظامی همچنین در یکی از خرابه ای روستا رحمت اباد 35 تبعه غیر مجاز دیگر را دستگیر و تحویل مقامات قضایی دادند.
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