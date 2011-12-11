ارزشیابی عملکرد شبکه های بهداشت خوزستان آغاز شد

رضا زاده دباغ در گفتگو با خبرنگار مهر منظور از این ارزشیابی را پیشرفت و ارتقای کارآیی شبکه های بهداشت و درمان استان عنوان کرد و افزود: ارزشیابی عملکرد شبکه ها از این پس دو روز در هفته به مدت بیش از سه ماه انجام می شود.

وی با بیان اینکه این کار توسط گروه هشت نفره ای متشکل از کارشناسان خبره بر اساس شاخصهای مشخص شده در سه حوزه تخصصی غذا، دارو و آزمایشگاه کنترل کیفی انجام می شود، تصریح کرد: ارزشیابی عملکرد در واقع ثبت نتایج حاصل از کارکردها یا فعالیت متصدی یک شغل خاص در طی یک دوره زمانی معین است.



زاده دباغ تاکید کرد: به طور قطع بر اساس نتایج ‌ارزشیابی عملکرد، مدیر دستگاه می تواند موانع و مشکلات موجود را تشخیص داده و از عوامل موثر در پیشرفت اهداف در راستای ارتقای کارآیی سیستم شناخت کافی حاصل کند و برای رفع نقاط ضعف و تقویت نقاط قوت، تصمیمات مهم، صحیح و اصولی را اتخاذ کند.



مدیر امور شبکه های معاونت غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی اهواز همچنین عنوان کرد: برای تشویق شبکه های بهداشت و درمان، به شبکه هایی که رتبه اول تا سوم ارزشیابی را کسب کنند، به ترتیب 800 ، 600 و 100 میلیون ریال از اسناد دیون دارویی آنان پرداخت می شود.



23 شبکه بهداشت و درمان در استان خوزستان وجود دارد.