"پلنگ خاموش" در خاک آرمید

به گزارش خبرنگار مهر، در این مراسم که با حضور جعی از اهالی سینما و خانواده آن مرحوم برگزار شد محمدعلی سجادی در سخنانی کوتاه گفت: صحبت کردن درباره میرمحمد تجدد عزیز اصلاً آسان نیست. مردی بسیار آرام و دوستداشتنی که هربار او را میدیدم تصور اینکه روزی او را در چنین شرایطی ملاقات کنم، دشوار بود.
این کارگردان سینما گفت: تجدد، آدمی شریف بود و این شرافت را در تمام ایام حیات خود همراه داشت. او آدمی مغرور و با اعتماد به نفس به معنای عالی و انسانی آن بود. کمااینکه در عالم ورزش هم روحیه ورزشکاری داشت.
وی افزود: تجدد همیشه کمحرف و خاموش بود و از همینرو هربار به او میاندیشم در ذهنم یاد پلنگ خاموشی میافتم که در عین غرور، آرام بود. بهراستی مرگ و زندگی تجدد اینگونه بود.
سجادی در ادامه ضمن تسلیت به خانواده مرحوم تجدد گفت: او بشدت عاشق سینما و ورزش بود و شاید تنها اشکالش این بود که زیاد روی زبانها و در دهانها نبود. مثل بسیاری از شما هنرمندانی که امروز اینجا گردآمدهاید تا با او وداع کنید.
این کارگردان سینما به کیفیت درگذشت زندهیاد تجدد هم اشارهای کوتاه داشت و با تأکید بر اینکه "تجدد از حضور در نقشهای اکشن در طول سالیان دراز رنجها و صدماتی دید که امروز تاوان آن را پس دادهاست" افزود: مرحوم تجدد و پیمان ابدی هر دو قربانی شرایط نامناسب سینمای ایران شدند و این جای افسوس دارد.
در ادامه این مراسم علی دهکردی به نیابت از انجمن بازیگران خانه سینما گفت: از طرف خود، مدیران خانه سینما و شخص آقای رشیدی که اینجا حاضر هستند این ضایعه را به خانواده زندهیاد تجدد و اهالی سینما تسلیت عرض میکنم.
دهکردی افزود: دست اجل باردیگر یکی از پیشکسوتانی را از ما گرفت که اگر درست نظر کنیم ستارگان واقعی آسمان سینمای ایران ایشان هستند نه شهابهای زودگذری که این روزها لقب ستاره را یدک میکشند.
این بازیگر سینما افزود: ستارگارن واقعی همین پیشکسوتانی هستند که از نظر حمایتهای دولتی و غیردولتی همواره مهجور بودهاند و متأسفانه خود ما اهالی سینما هم قدرشان را ندانسته و نمیدانیم.
وی در خاتمه گفت: آرزو میکنم سایه باقی پیشکسوتان بر سر ما اهالی سینما مستدام باشد و بیش از این قدرشان را بدانیم.
پس از این سخنان پیکر زندهیاد میرمحمد تجدد با حضور هنرمندان و خانواده آن مرحوم به سمت بهشت زهرا(س) تشییع شد.
در این مراسم سینماگرانی چون علی اکبر ثقفی، علی روئینتن، محمدعلی سجادی، داوود رشیدی، مریلا زارعی، علی دهکردی، فرهاد توحیدی، فرامرز روشنایی، رضا صفائی و حبیب اسماعیلی حاضر بودند.
مراسم بزرگداشت زندهیاد میرمحمد تجدد روز سهشنبه 12 آذرماه ساعت 18:30 در مسجد جامع شهرک غرب برگزار خواهد شد.
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