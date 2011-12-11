  1. استانها
  2. مرکزی
۲۰ آذر ۱۳۹۰، ۱۱:۱۹

فروتن:

طرح کنترل قیمت و تنظیم بازار شب یلدا در استان مرکزی اجرا می شود

طرح کنترل قیمت و تنظیم بازار شب یلدا در استان مرکزی اجرا می شود

اراک - خبرگزاری مهر: معاون نظارت و بازرسی سازمان صنعت،معدن و تجارت استان مرکزی از اجرای طرح نظارتی ویژه شب یلدا در سراسر استان خبر داد.

کمال فدایی فروتن در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: طرح نظارتی ویژه شب یلدا از روز شنبه آینده 26 آذرماه آغاز و تا پایان روز چهارشنبه 30 آذر در سراسر استان به صورت هماهنگ به مرحله اجرا در می آید.

وی گفت: این طرح همچون سنوات گذشته با همکاری مجامع امور صنفی استان و اتحادیه های صنفی مرتبط انجام می شود.

فدایی فروتن افزود: در این طرح نظارت بر کالاهای پر مصرف این ایام بصورت ویژه صورت خواهد گرفت.این کالاها شامل: آجیل و خشکبار، شیرینی، شکلات، میوه و مواد پروتئینی است.

وی گفت: هم استانی ها هم  در صورت مشاهده هر گونه تخلف می توانند موارد را با سامانه 124 ستاد خبری سازمان صنعت، معدن و تجارت استان مرکزی در میان گذارند.
 
 
کد مطلب 1480394

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها