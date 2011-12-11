طرح کنترل قیمت و تنظیم بازار شب یلدا در استان مرکزی اجرا می شود

کمال فدایی فروتن در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: طرح نظارتی ویژه شب یلدا از روز شنبه آینده 26 آذرماه آغاز و تا پایان روز چهارشنبه 30 آذر در سراسر استان به صورت هماهنگ به مرحله اجرا در می آید.

وی گفت: این طرح همچون سنوات گذشته با همکاری مجامع امور صنفی استان و اتحادیه های صنفی مرتبط انجام می شود.

فدایی فروتن افزود: در این طرح نظارت بر کالاهای پر مصرف این ایام بصورت ویژه صورت خواهد گرفت.این کالاها شامل: آجیل و خشکبار، شیرینی، شکلات، میوه و مواد پروتئینی است.

وی گفت: هم استانی ها هم در صورت مشاهده هر گونه تخلف می توانند موارد را با سامانه 124 ستاد خبری سازمان صنعت، معدن و تجارت استان مرکزی در میان گذارند.



