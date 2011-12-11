ترابی مدیر عامل انجمن موسیقی ایران شد

به گزارش خبرگزاری مهر در این مراسم که روز گذشته – شنبه 19 آذرماه-با حضور عظیمی مشاور اجرایی و امیرنیا مشاور عالی معاون امور هنری در سالن جلسات معاونت امور هنری برگزار شد، بابک رضایی ضمن تشکر از هیات امنای انجمن موسیقی ایران با اشاره به همکاری مستمر با ترابی برای ایشان آرزوی موفقیت کرد.

وی افزود: خوشحالم فردی جایگزین من می‌شود که به کار تسلط دارد و با توجه به اینکه کمی و کاستی‌های ما را دیده است مطمئناٌ باعث پیشرفت انجمن موسیقی خواهد شد. با حضور آقای ترابی و نگاه ایشان و حمایت مدیران ارشد ان شاالله شاهد رشد و شکوفایی بیشتر و گسترش فعالیت‌های انجمن موسیقی خواهیم بود.

رضایی در پایان صحبت‌های خود با اظهار امیدواری به همکاری مجدد با معاونت امور هنری گفت: انجمن ، دفتر و خانه موسیقی با همکاری هم می‌توانند موانع و محدودیت‌ها را برطرف کنند و به پیشرفت این هنر کمک کنند.

در این مراسم علی ترابی نیز حضور بابک رضایی را باعث ارتقای جایگاه انجمن موسیقی دانست و افزود: دوره شش ساله حضور آقای رضایی با گذشته قابل قیاس نیست که قطعاً همراهی هیات امنا با ایشان موثر بوده است. وی شبانه روزی تلاش می‌کرد و من می‌دانم که کار بسیار سختی داشت.

در ادامه این مراسم آرزم یکی از اعضای هیئت امنای انجمن موسیقی نیز گفت: راس هرم انجمن موسیقی هر کسی که باشد باید متخصص این زمینه باشد. بنده در این چند سال شاهد تلاش‌های صادقانه آقای رضایی بودم و انجمن طی مدیریت ایشان پرونده پاک و سالمی داشته است.

در بخش دیگری از این مراسم عبدالحسین مختاباد نیز ضمن آرزوی موفقیت برای علی ترابی در ارتباط با مدیر اسبق انجمن موسیقی نیز گفت: او از جمله مدیرانی بود که به طور مستمر در دفتر کارش حضور داشت و از موفقیت‌های او برگزاری نمایشگاه موسیقی بود که در تاریخ موسیقی به نام ایشان ثبت شد.

در پایان این مراسم نیز عظیمی با اشاره به همکاری با مدیران اسبق و جدید انجمن موسیقی گفت: تلاش ما این است که در مورد تامین بودجه انجمن دچار محدودیت‌های مالی نشویم و امیدوارم با همراهی آقای میرزمانی بتوانیم به پیشبرد موسیقی کشور کمک کنیم.