1200 رایانه برای برگزاری انتخابات در کردستان به کارگیری می شود

خشایار صدری در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به تامین مقدمات لازم برای برگزاری انتخابات مجلس شورای اسلامی و میان دوره ای از مجلس خبرگان رهبری در استان کردستان بیان کرد: بر اساس برنامه اعلام شده از سوی وزارت کشور بیش از هزار و 200 دستگاه رایانه برای برگزاری انتخابات در استان کردستان پیش بینی شده است.

وی ادامه داد: بر اساس برنامه ریزی های صورت گرفته و همچنین برگزاری جلسات کارشناسی در ستاد انتخابات استان کردستان تمامی نیازهای برگزاری انتخابات در حوزه فناوری اطلاعات مشخص شده و این نیازها با مشارکت تمامی دستگاه های دولتی و تلاش و پیگیری ستاد انتخابات استان در دست تامین است.

مسئول کمیته آموزش و فناوری اطلاعات ستاد انتخابات استان کردستان با اشاره به برنامه های اجرا شده برای برگزاری انتخابات مجلس شورای اسلامی در این استان گفت: تاکنون دوره آموزشی برای کارشناسان فناوری و رایانه در تمامی شهرستان ها برگزار شده است و همزمان با این مهم کار تجمیع رایانه های مورد نیاز نیز هم اکنون در دست اجراست.

صدری یادآور شد: تاکنون به صورت کشوری دو مورد مانور نیز برای سنجش میزان آمادگی برگزاری انتخابات برگزار شده است که انتظار می رود تمامی فرمانداران در شهرستان های تابعه استان مشارکت جدی در این مانورهای آمادگی را مورد توجه قرار دهند.

وی در پایان افزود: هماهنگی های لازم برای تامین پهنای باند "وی پی ان" نیز با شرکت مخابرات استان کردستان نیز انجام شده است و انتظار می رود که دیگر برنامه های پیش بینی شده برای برگزاری انتخابات در استان بر اساس برنامه زمانبندی شده اجرایی شود.