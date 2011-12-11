رشته های ممنوع برای شرکت اتباع بیگانه در کنکور 91 اعلام شد

به گزارش خبرنگار مهر، سازمان سنجش اسامی رشته های حساس را برای عدم پذیرش اتباع غیرایرانی در کنکور سراسری سال 91 اعلام کرد.

همچنین پذیرش دانشجوی غیرایرانی در رشته هایی که منجر به ایجاد تعهدات استخدامی برای جمهوری اسلامی ایران شود نیز ممنوع است.

پذیرش دانشجوی غیرایرانی در رشته های تحصیلی از جمله فیزیک اتمی، فیزیک (گرایش هسته ای)، مهندسی هسته ای، مهندسی تسلیحات، مهندسی فناوری اطلاعات (گرایش امنیت اطلاعات، امنیت شبکه، مخابرات امن)، مهندسی هوافضا (کلیه گرایش ها)، مهندسی شیمی (گرایش صنایع پالایش، پتروشیمی، شیمیایی، معدنی، گاز، عملیات پتروشیمی)، مهندسی نگهداری هواپیما (هوانوردی، خلبانی، مراقبت پرواز، نمایش و نگهداری هواپیما)، الکترونیک هواپیمایی، مهندسی فرماندهی و کنترل هوایی، تکنیک حوز ه های نظامی، علوم و فنون هوانوردی، خلبانی هلیکوپتر، مهندسی تعمیر و نگهداری هلیکوپتر، اطلاعات نظامی، اویونیک هواپیما، علوم نظامی، ناوبری و فرماندهی کشتی، مدیریت و کمیسر دریایی ممنوع است.

اتباع غیرایرانی پذیرفته شده در هر یک از رشته های تحصیلی منحصراً باید واجد شرایط و ضوابط اعلام شده فوق باشند و محل تحصیل خود را با توجه به شرایط و ضوابط مربوط و رعایت مناطق ممنوعه در هنگام تعیین رشته انتخاب کرده باشند. در غیر این صورت قبولی آنان کان لم یکن تلقی شده و از ثبت نام و ادامه تحصیل آنان ممانعت به می آید.

جدول مناطق ممنوعه برای تردد و اقامت اتباع غیرایرانی در دفترچه راهنمای آزمون سراسری سال 91 درج شده است. اتباع غیر ایرانی مقیم، مجاز به انتخاب رشته در این مناطق نیستند.

ممنوعیت اسکان و اقامت اتباع خارجی در مرزهای کشور، شامل اردوگاه های ویژه اتباع خارجی مستقر در این مناطق و همچنین اتباع بیگانه ساکن ایران که با زنان ایرانی ازدواج کرده اند و ثبت ازدواج آنان به تأیید وزارت کشور رسیده است، نمی شود.

ثبت نام و ادامه تحصیل دانشجویان غیرایرانی که بنا به دلائل موجه مجاز به اقامت در مناطق ممنوعه اسکان اتباع خارجی هستند، صرفاً بر اساس معرفی نامه اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی استانداری ذیربط انجام می پذیرد.

به گزارش مهر، داوطلبان کنکور سراسری سال 91 تا روز 25 آذر ماه ادامه دارد و کنکور نیز در روزهای 8، 9 و 10 تیرماه 91 برگزار می شود.