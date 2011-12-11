رئیس و دبیر شورای مشاوران استاندار البرز منصوب شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، طی احکامی از سوی عیسی فرهادی استاندار البرز مجتبی مولوی مشاور استاندار و مدیر کل حوزه با حفظ سمت به عنوان رئیس شورای مشاوران استاندار البرز و حمید دیانی به عنوان دبیر شورای مشاوران منصوب شدند.

در این احکام آمده است، امید است در راستای تحقق اهداف نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران با سر لوحه قرار دادن عدالت گستری، مهرورزی با بندگان خدا، خدمتگزاری به آحاد ملت، تعالی معنوی کشور و در اجرای دقیق سیاست‌ها و تصمیمات دولت خدمتگزار ضمن برنامه‌ریزی مطلوب، هماهنگی و ساماندهی امور مشاورین محترم استاندار در پناه الطاف الهی موفق و موید باشید.