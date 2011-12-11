تسهیل برق رسانی با انجام تعمیرات اساسی در استان مرکزی انجام شد

محمود فرجی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: در این بازه زمانی از هفت 273 دستگاه پست منصوبه بازدید به عمل آمده است که از این پستها ،231 دستگاه پست زمینی و دو هزار و 42 دستگاه پست هوایی بوده است.

وی نظافت و شستشو، آچارکشی، رفع نشتی روغن، تعویض کابلشوت، تعویض بوشینگ، اصلاح شاخکها و نصب ارت کاوربوشینگ، تعویض برقگیر، کات‌اوت وشمع کات‌اوت، اصلاح جمپرها، نصب و تعویض المنت را از جمله اقدامات انجام شده در راستای تعمیر پست های برق عنوان کرد.

فرجی بازدیدهای موردی و دوره ای تعمیرات شبکه های فشار ضعیف، متوسط، روشنایی معابر، شاخه بری، تعدیل روشنایی معابر، تعویض مقره ، تعمیرو اصلاح جمپرها را از دیگر فعالیت های امور بهره برداری این شرکت در ماههای اخیر برشمرد.





