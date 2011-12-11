  1. استانها
  2. مرکزی
۲۰ آذر ۱۳۹۰، ۱۱:۲۷

تسهیل برق رسانی با انجام تعمیرات اساسی در استان مرکزی انجام شد

تسهیل برق رسانی با انجام تعمیرات اساسی در استان مرکزی انجام شد

اراک - خبرگزاری مهر: مدیر امور بهره برداری شرکت توزیع نیروی برق استان مرکزی از تعمیر سه هزار و 280 دستگاه پست برق در هشت ماه اخیر در استان خبر داد و گفت: این اقدام تعمیرات اساسی توزیع برق استان برای تسهیل در انتقال نیرو است.

محمود فرجی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: در این بازه زمانی از هفت 273 دستگاه پست منصوبه بازدید به عمل آمده است که از این پستها ،231 دستگاه پست زمینی و دو هزار و  42 دستگاه پست هوایی بوده است.

وی نظافت و شستشو، آچارکشی، رفع نشتی روغن، تعویض کابلشوت، تعویض بوشینگ، اصلاح شاخکها و نصب ارت کاوربوشینگ، تعویض برقگیر، کات‌اوت وشمع کات‌اوت، اصلاح جمپرها، نصب و تعویض المنت را از جمله اقدامات انجام شده در راستای تعمیر پست های برق عنوان کرد.
 
فرجی بازدیدهای موردی و دوره ای تعمیرات شبکه های فشار ضعیف، متوسط، روشنایی معابر، شاخه بری، تعدیل روشنایی معابر، تعویض مقره ، تعمیرو اصلاح جمپرها را از دیگر فعالیت های امور بهره برداری این شرکت در ماههای اخیر برشمرد.
 
 

 
 
کد مطلب 1480406

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها