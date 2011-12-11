هیئت رزمندگان جویبار صدرنشین فوتبال مازندران باقی ماند

به گزارش مهر، در رقابتهای این هفته که با انجام شش بازی در شهرهای مختلف مازندران برگزار شد، تیم فوتبال صدرنشین هیئت رزمندگان جویبار، با نتیجه سه بر یک از سد تیم مقاومت شهدای کوتنا، تیم دوم جدول رده بندی گذشت و با 42 امتیاز، جایگاه خود در رده اول این رقابتها مستحکم کرد.

مقاومت شهدای کوتنا با قبول این شکست، 38 امتیازی باقی ماند و به رده سوم جدول رده بندی سقوط کرد.

شهرداری سرخرود، دیگر تیم مدعی این رقابتها با یک گل از سد تیم شهدای بابلسر گذشت و با 39 امتیاز به جایگاه دوم جدول، صعود کرد.

تیم شهید کریمی جویبار، در قائم شهر با یک گل، میزبان خود استقلال لموک قائم شهر را شکست داد تا با رسیدن به امتیاز 37 ، به رده چهارم جدول رده بندی صعود کند.

استقلال لموک با قبول این شکست خانگی، 28 امتیازی ماند و جایگاهش در رده پنجم جدول تغییری نکرد.

مقیم داماش کوتنا در فریدونکنار با نتیجه دو بر یک، شهروند این شهر را شکست داد و با 28 امتیاز به رده ششم جدول رده بندی این مسابقات صعود کرد.

تیم شهروند فریدونکنار، با 27 امتیاز به رده هشتم جدول سقوط کرد. بازرگانان چالوس در ساری با یک گل علوم پزشکی این شهر را مغلوب کرد تا نماینده فوتبال ساری در این رقابتها با 20 امتیاز و سقوط کردن به رده دوازدهم، در خطر سقوط به لیگ دسته اول فوتبال استان قرار داشته باشد.

دریای بابل، دیگر تیم انتهای جدولی این رقابتها در خانه مقابل شهدا ساری شکست خورد تا این تیم با 20 امتیاز دیگر تیم در خطر سقوط این رقابتها باشد.

در رقابتهای این هفته و بر اساس برنامه ریزی انجام شده، تیم استعدادهای درخشان آمل که از هفته های گذشته به لیگ دسته اول فوتبال مازندران سقوط کرد، با قرعه استراحت روبرو شد.