ناصر هوشیار رئیس هیئت دوچرخه سواری تبریز شد

به گزارش خبرنگار مهر، به پیشنهاد حبیب ستوده نژاد رئیس اداره ورزش و جوانان شهرستان تبریز و با تائید عظیم عبدل نژاد ممقانی رئیس هیئت دوچرخه سواری آذربایجان شرقی، ناصر هوشیار به عنوان رئیس جدید هیئت دوچرخه سواری شهرستان تبریز منصوب شد.

هوشیار که حدود دو ماه پیش به عنوان دبیر هیئت دوچرخه سواری آذربایجان شرقی منصوب شد، با حفظ سمت از این پس به عنوان رئیس هیئت دوچرخه سواری شهرستان تبریز نیز فعالیت خواهد کرد.

رئیس جدید هیئت دوچرخه سواری شهرستان تبریز پیش از این به عنوان سرمربی تیم ملی دوچرخه سواری جوانان جمهوری اسلامی ایران فعالیت کرده و با سه رئیس فدراسیون به صورت متوالی سابقه همکاری داشته است.

هوشیار همچنین سرمربی تیم های دوچرخه سواری آذربایجان شرقی در دوره های مختلف بوده و هم اکنون مسئولیت سرپرستی استادیوم یادگار امام (ره) تبریز را به عهده دارد.

دوچرخه سواری به عنوان پر افتخارترین رشته ورزشی در آذربایجان شرقی شناخته می شود.