به گزارش خبرنگار مهر، دکتر سید سعید اعتمادی روز یکشنبه در نشست خبری افزود: در آخرین جلسه روسای بیمارستانهای خصوصی تهران با دکتر شهاب الدین صدر، رئیس کل سازمان نظام پزشکی که در بیمارستان آپادانا برگزار شد، توافق شد که بیمه های تکمیلی بر اساس تعرفه های سال 90 با بیمارستانها قرارداد ببندند.

وی با اعلام اینکه تعرفه های 90 با هزینه های بیمارستانها همخوانی ندارد، گفت: تعرفه های سال 90 در حدود 10 درصد نسبت به سال 89 افزایش نشان می دهد که به هیچ وجه جوابگوی هزینه های بیمارستانهای خصوصی نیست.

این جراح مغز و اعصاب با اشاره به وجود 50 تخت فعال در بیمارستان آپادانا، اظهارداشت: به طور میانگین 60 درصد از این تختها همواره اشغال است.

اعتمادی از عقدقرارداد بیمارستان آپادانا با بیمه تامین اجتماعی خبر داد و افزود: حدود 2 ماه است که با بیمه تامین اجتماعی قرارداد همکاری بسته ایم تا بتوانیم رضایتمندی بیشتری برای مراجعان به این بیمارستان فراهم کنیم.

رئیس بیمارستان آپادانا در خصوص تاخیر بیمه تامین اجتماعی در پرداخت مطالبات بیمارستانها، گفت: از این موضوع اطلاع داریم اما اولویت نخست ما جلب رضایت مردم و بیماران است تا هزینه کمتری را بابت درمان پرداخت کنند.

وی با اشاره به قدمت 45 ساله بیمارستان آپادانا، از وجود بخشهای شنوایی سنجی و بینایی سنجی، فیزیوتراپی، آی سی یو، سی سی یو، آندوسکوپی، زنان و زایمان و سرطان در این بیمارستان خبر داد و افزود: طی 2 سال گذشته حدود 1000 بیمار سرطانی در این بیمارستان پذیرش شده اند که 40 درصد آنها تحت عمل جراحی قرار گرفته و بقیه شیمی درمانی شده اند.

این جراح مغز و اعصاب همچنین از فعالیت کلینیک درد در این بیمارستان خبر داد و گفت: با توجه به متخصصین این رشته و تکنیکهایی که ارائه می شود، نتایج قابل قبولی از روند درمان این قبیل بیماران حاصل شده است.

در ادامه دکتر رضا ملایری، عضو هیئت مدیره بیمارستان آپادانا با اعلام اینکه هزینه های بیمارستانهای خصوصی با درآمدشان همخوانی ندارد، افزود: بیمارستانهایی سودآوری دارند که درصد اشغال تخت شان بیشتر باشد.

وی از ارائه تسهیلات ویژه به اصحاب رسانه، ورزشکاران و هنرمندان در بیمارستان آپادانا خبر داد و گفت: تا حد امکان تلاش می کنیم در صورتی که اصحاب رسانه نیاز به بستری و درمان در این بیمارستان داشتند، تخفیفهای لازم در زمینه هتلینگ و جراحی را اعمال کنیم.