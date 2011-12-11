"پیتزا مخلوط" در سینما اکسین اهواز اکران شد

به گزارش خبرگزاری مهر، فیلم سینمایی کمدی «پیتزا مخلوط» به کارگردانی حسین قاسمی‌جامی و تهیه‌کنندگی حسین حبیبی خلیفه ‌لو از جمعه 18 آذر ماه روی پرده سینما اکسین اهواز قرار گرفت.

پیتزا مخلوط روایتگر قصه دو جوان شهرستانی است که از هفت سال پیش برای کسب‌ درآمد به تهران آمده اند و در یک پیتزا فروشی مشغول کار هستند تا اینکه بروز ماجراهایی، آن دو را در موقعیتهای عجیب و جالبی قرار می دهد.



حسین حبیبی خلیفه ‌لو تهیه کننده فیلم امیدوار است با توجه به استقبال اخیر مردم از فیلمهای کمدی، این فیلم نیز مورد قبول مخاطبان سینمارو واقع شود، مجید صالحی، لیلا اوتادی، سعید آقاخانی، الیزابت امینی، علی صادقی، مهران غفوریان، یوسف صیادی، محسن قاضی مرادی، مینا جعفرزاده، فرهاد بشارتی، الناز حبیبی، عباس میرزایی، محمد حبیبی و آتیلا پسیانی نقش آفرینی کرده اند.



هم اکنون فیلم های «پرتغال خونی» در سینما قدس اهواز و در سینما بهمن نیز برای سانسهای صبح فیلم «تپلی» و برای سانسهای عصر فیلم «خانواده ارنست» در حال نمایش است.