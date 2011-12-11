اولین برد فصل دبیری رقم خورد / انتقام قرمزها از آبی ها در دربی تبریز!

به گزارش خبرنگار مهر، هفته چهاردهم رقابتهای لیگ برتر فوتسال باشگاه های کشور عصر شنبه با انجام سه دیدار آغاز شد که در یکی از حساس ترین بازی ها تیم دبیری تبریز توانست همشهری خود گسترش فولاد را با نتیجه دو بر صفر شکست داده و انتقام باخت شش بر چهار مسابقه رفت را از حریف بگیرد.

در این دیدار که در حضور حدود یکصد تماشاگر سالن شهید پورشریفی تبریز برگزار شد، هر دو تیم ارائه گر یک بازی جذاب و زیبا بودند اما در نهایت این تیم سرخپوش دبیری بود که توانست از موقعیتهایش به نحو احسن استفاده کرده و حریف آبی پوش خود را با شکست مواجه سازد.

برای تیم دبیری تبریز در این بازی هادی نژادی در دقیقه 11 و محمد گلزاده در دقیقه 31 گلزنی کردند تا این اولین پیروزی فصل شاگردان حسن علیشیری رقم خورده و این تیم بتواند شروعی خوب در نیم فصل دوم داشته باشد.

قضاوت دربی سرخابی های تبریز در لیگ برتر فوتسال کشور به عهده پژمان رضایی و علی بیگی بود.

تیم دبیری تبریز در نیم فصل اول این رقابتها فقط یک تساوی در هفته یازدهم برابر تیم فیروز صفه اصفهان گرفته و در بقیه بازی هایش همواره سه امتیاز به حریفان داده بود که به نظر می رسد اکنون شرایط این تیم برای حضوری موفق در نیم فصل دوم مهیا شده و شاید حریفان دیگر نتوانند به راحتی از تیم دبیری امتیاز بگیرند.

تیم گسترش فولاد نیز که در هفته سیزدهم با چهار گل از سد راه ساری گذشته بود، با قبول شکست در دربی تبریز شروعی ضعیف در نیمه دوم داشت.

هم اکنون و تا قبل از پایان هفته چهاردهم، تیم گسترش فولاد تبریز با 24 امتیاز در جایگاه پنجم ایستاده و تیم دبیری تبریز هم با چهار امتیاز در آخرین خانه جدول 14 تیمی لیگ برتر قرار گرفته است.

تیم دبیری در هفته پانزدهم میزبان تیم راه ساری خواهد بود و گسترش فولاد نیز باید در خانه شرکت ملی حفاری خوزستان به میدان برود.