پلیس راهور در صدر بیشترین شکایت/ ثبت 3 میلیون تماس اشتباهی با پلیس

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ عبدرالرضا ساویز پیش از ظهر یکشنبه در نشستی خبری اظهار داشت: مرکز نظارت همگانی پلیس با شماره تلفن 197 و 355 خط آماده دریافت انتقادات، شکایات و پیشنهادات مردم از پلیس است. در این مرکز از ساعت 7 صبح تا 7 عصر اپراتورها در دو شیفت فعالند و مردم می توانند انتقادات و پیشنهادات خود را از طریق اپراتور و صندوق صوتی مطرح کنند. ضمن اینکه پیامک این مرکز به شماره 3000197 آماده دریافت انتقادات و پیشنهادات در مورد یگان های پلیس است.

وی ادامه داد: پیام های هموطنان ظرف 24 ساعت پردازش و برای رسیدگی به یگان های مربوطه ارسال می شود. همچنین پیام های تقدیر و تشکر به مدیران پلیس و شکایت ها به سازمان فرستاده می شود.

رئیس مرکز نظارت همگانی نیروی انتظامی با بیان اینکه پیام های ضبط شده به سه دسته آنی، فوری و عادی تقسیم می شوند، تأکید کرد: پیام های آنی حداکثر ظرف 7 روز، پیام های فوری 20 روز و پیام های عادی طی 30 روز رسیدگی و نتیجه به شهروندان اعلام می شود.

ثبت بیش از 8 میلیون تماس در دهه 80

ساویز با اشاره به ثبت 8 میلیون و 375 هزار 731 تماس با مرکز 197 در دهه 80 افزود: 4 میلیون و 827 تماس در این مدت قابل رسیدگی بود که به یگان های مربوطه ارسال شد و بقیه تماس ها نیز به حوزه پلیس مربوط نبوده و افراد با سازمانهای دیگر کار داشتند که از سوی پلیس راهنمایی شدند.

وی ادامه داد: تماسهای مردم در هفت یگان پیشگیری، راهور، مبارزه با مواد مخدر، آگاهی، پلیس اطلاعات و امنیت، یگان امداد و وظیفه عمومی تقسیم می شود. این درحالیست که در این مدت بیش از 50 درصد پیام ها دارای صحت بود در نتیجه به شهروندان اعلام شد.

سرهنگ ساویز از تشکیل 278 جلسه حضوری با حضور مسئولان و مردم خبر داد و گفت: از سال 82 برگزاری جلسه های ارتباط مستقیم مردم و مسئولان در دستور کار قرار گرفت. در این مدت 278 جلسه در پایتخت برگزار شد که در 13 جلسه فرمانده نیروی انتظامی حضور پیدا کرده است. ضمن اینکه در استانها نیز 6001 جلسه برگزار شد که در مجموع 337 هزار و 430 نفر در این جلسات حاضر شدند.

وی از رضایت 60.3 درصدی خدمات گیرندگان از پلیس خبر داد و گفت: با راه اندازی نظرسنجی پیامکی در 9 کلانشهر به صورت آزمایشی، 4 گزینه عالی خوب متوسط و بد در نظر گرفته شد که از میان خدمات گیرندگان 60.3 درصد از خدمات گیرندگان از این خدمات در حد عالی و خوب رضایت داشتند.

رئیس مرکز نظارت همگانی نیروی انتظامی با اعلام اینکه 4.8 تماس های انجام شده با مرکز 197 مربوط به شکایت از پلیس است، تأکید کرد: 18 درصد از تماس ها نیز تقدیر از پلیس و مابقی تماس ها پیشنهاد و انتقاد است. در کلانتریها به همان میزان شکایت وجود دارد به همان نسبت نیز تقدیر وجود دارد.

وی با بیان اینکه روند تقدیر از مأموران پلیس پس از سال 84 روند رو به رشدی داشته است، تأکید کرد: در این بازه زمانی روند انتقادات نیز کاهش چشمگیری یافته است. در سالهای نخست روزانه 230 تماس انجام می شد که این آمار به 3800 تماس به در روز افزایش یافته است.

سرهنگ ساویز به آمار 8 ماهه نخست امسال نیز اشاره کرد و گفت: در هشت ماهه نخست امسال 181 هزار و 317 تماس با مرکز نظارت همگانی برقرار شد که از این میزان 48 هزار و 559 تماس مربوط به پلیس راهور است. بر اساس آمارها بیشترین شکایتها از پلیس راهور صورت گرفته و پس از آن کلانتری ها در رتبه دوم قرار دارند.