انجمنهای میراث فرهنگی میراث بانان گردشگری روستایی هستند

مجتبی رضوانی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: بر اساس دستورالعمل جدیدی که از طرف سازمان میراث فرهنگی کشور ابلاغ شده بود ، اطلاعات به روز و جدید به اعضای این انجمن ها ارائه شده است.

وی گفت: در حال حاضر نزدیک 3500 نفر عضو انجمن میراث فرهنگی در شهرستانهای استان شناسنامه دار شده اند و جلسات انجمن شهرستانها نیز با رویکرد جدید در شکل گرفته است که روسای آنها، همان فرمانداران و دبیر آنها نیز روسای ادارات میراث فرهنگی در شهرستانها هستند.

سرپرست میراث فرهنگی مرکزی با بیان اینکه این طرح در تمام 12 شهرستان استان مرکزی انجام گرفته است، اضافه کرد: هدف از به اجرا در آوردن این طرح، برداشتن گامی مثبت با کمک انجمن میراث فرهنگی در جهت پایدار کردن حفاظت از بناهای تاریخی ، مردمی کردن آن ها ، رونق گردشگری روستایی، ترویج کارآفرینی و اشتغال در حوزه صنایع دستی و شناسایی هنرمندان صنایع دستی در سطح شهرستان ها و روستاها است.

وی افزود: به دلیل دشواری شناسایی روستاها و صنایع دستی آن ها برای دستگاه های دولتی، انجمن های میراث فرهنگی به عنوان میراث بانان و مروجین گردشگری روستایی تا عمق روستاها نفوذ دارند وبا حمایت و بهره گرفتن از ظرفیتهای آنان می توانیم بخش عمده ای از سیاستهای اشتغال زایی در سطح استان را تحقق بخشیم.

رضوانی با تاکید بر غنی بودن جاذبه های روستایی و بکر بودن آنها در استان مرکزی گفت: لازم به ذکر است که طرح راهنمایان محلی گردشگری روستایی در اولویت قرار گرفته و امید است با آموزش انجمنهای میراث فرهنگی بتوان بازوان اجرایی محلی در روستاها و شهرستانهای استان را به حرکت درآورد.