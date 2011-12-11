تکمیل ترمینال مسافربری بجستان 100 میلیون تومان اعتبار نیاز دارد

به گزارش خبرگزاری مهر، مرتضی مرجانی اظهار داشت: پروژه ترمینال مسافربری بجستان با تخصیص اعتباری بالغ بر 150 میلیون تومان در سال گذشته و 65 میلیون تومان نیز در سال جاری، تاکنون 60 درصد پیشرفت فیزیکی داشته است.

وی افزود: برای اتمام این پروژه که در فضایی به وسعت پنج هکتار در حال احداث است، مبلغ 100 میلیون تومان اعتبار مورد نیاز است که در صورت تخصیص، شاهد بهره برداری از این پروژه در کمترین زمان خواهیم بود.

شهردار بجستان همچنین از آغاز عملیات اجرایی توسعه و اصلاح معابر شهر بجستان خبر داد و اظهار داشت: 460 میلیون تومان اعتبار به منظور اجرای این پروژه تخصیص یافته است.