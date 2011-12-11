محمد ولیزاده نویسنده و محقق در گفتگو با خبرنگار مهر، با اعلام این خبر گفت: مجموعه ابتکاری «روزنمای ادبیات ایران (1391)» پس از تأخیری 9 ساله به زودی از سوی انتشارات روزنه منتشر میشود.
وی افزود: این مجموعه در واقع تقویمی است که نخستین بار آن را در سال 1379 تدوین و گردآوری کردم. این تقویم براساس روز، ماه، سال، محل تولد و وفات شاعران و نویسندگانی تهیه و تنظیم شده بود که تا تاریخ انتشار تقویم، مجموعهای از اشعار یا داستانهای خود را به صورت کتاب منتشر کرده بودند. برای نمونه اگر شاعر یا داستاننویسی تا سال انتشار این اثر مجموعهای از آثار خود را منتشر کرده بود، در همان روز تولدش، عکسی از او همراه با نمونهای از شعر یا داستانش میآمد.
مولف کتاب «اصلاً به فکر غیبت پروانهها مباش» درخصوص سالهای انتشار این تقویم گفت: مجموعه «روزنمای ادبیات ایران» پس از سال نخست (1379)، در سالهای 1380 تا 1382 توسط ناشران مختلف چاپ و منتشر شد. از ویژگیهای این مجموعه در سالهای بعد، کتابشناسی کامل و دقیقی از هر شاعر و نویسنده بود که به تقویم افزوده شده بود و منبعی قابل اتکاء برای محققان و بهخصوص خبرنگاران و روزنامهنگاران حوزه ادبیات به شمار میآمد.
این روزنامهنگار و پژوهشگر ادبی درباره تغییرات احتمالی صورت گرفته در چاپ جدید «روزنمای ادبیات ایران» گفت: مبنای آمادهسازی و محتوای تقویم برای سال 1391، مانند گذشته ادبیات ایران است. در واقع این مجموعه فقط حوزه شعر و داستان را شامل میشود و از همراهی مترجمان، محققان و منتقدان ادبی بیبهره است. به هر طریق تلاش کردهام فارغ از هر گونه ارزشگذاری، اطلاعات و کتابشناسی هر شاعر و داستاننویسی که تا امروز صاحب کتابی مستقل است، در تقویم بگنجانم.
ولیزاده در پاسخ به این سئوال که با توجه به حجم زیاد کتابهای منتشر شده شعر و داستان در سالهای اخیر تا چه اندازه امکان دسترسی به اطلاعات همه شاعران و داستاننویسان وجود دارد، گفت: با توجه به فرصت اندکی که برای آمادهسازی و به روز رسانی این مجموعه داشتهام، همه همت خود را به کار گرفتهام که «روزنمای ادبیات ایران (1391)» از حضور شاعران و داستاننویسان صاحب کتاب بینصیب نماند. کار آسانی نیست و احتمال اینکه به اطلاعات برخی از دوستان شاعر و داستاننویس دسترسی پیدا نکنم، وجود دارد.
نویسنده کتاب «چه میهمانان بیدردسری هستند مردگان» در بخشی از سخنانش گفت: میخواهم همین جا سوءاستفاده کنم و از همه این شاعران و داستاننویسانی که تا امروز کتابی منتشر کردهاند و احیاناً نام آنها در «روزنمای ادبیات ایران» نیامده است بخواهم مشخصات دقیق خود را که شامل روز، ماه، سال و محل تولد به انضمام یک قطعه عکس مناسب و باکیفیت است، همراه با کتابشناسی کامل (نام کتاب، موضوع آن، نام ناشر و سال چاپ اول)، حداکثر تا 27 آذرماه به نشانی اینترنتی:mvalizadeh1353@yahoo.com ارسال نمایند. امیدوارم که از این طریق این احتمال به حداقل خود برسد.
وی در پایان درباره زمان انتشار این اثر گفت: مطابق پیشبینیها و با توجه به هماهنگیها و برنامهریزیهای صورت گرفته با ناشر، امیدوارم اواخر دی ماه سال جاری شاهد چاپ و انتشار این مجموعه باشیم.
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