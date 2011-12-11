هیئت اسکواش در شهرستانهای استان البرز فعال می شود

بهارک شینا در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: هیئت اسکواش در استان البرز حدود چهار ماه است که فعال و راه اندازی شده است که در این زمینه باید در سایر شهرستانهای استان نیز فعال شود.

وی افزود: در این زمینه مسئولان و مدیران دستگاه ها و ادارات مختلف شهرستانهای استان، باید همکاری و همدلی داشته باشند تا بتوانیم این هیئت را در شهرستانها فعال کنیم و ترویج دهیم.

این مسئول عنوان کرد: در این زمینه عظیم زاده شهردار ساوجبلاغ به عنوان رئیس هیئت اسکواش این شهرستان معرفی شده است.



شینا ادامه داد: در این زمینه با انتخاب مدیری توانمند در ساوجبلاغ، در آینده ای نزدیک شاهد شکوفا شدن ورزس اسکواش در این شهرستان، طالقان و نظرآباد هستیم.

رئیس هیئت اسکواش استان البرز یادآور شد: این اقدام در سایر شهرستانها نیز باید انجام شود تا ورزش اسکواش در سایر نقاط استان البرز فراگیر شود.

وی در ادامه اعلام کرد: همچنین در هشتگرد نیز زمینی به منظور احداث کورت اسکواش نیز در نظر گرفته شده که در حال طی مراحل اولیه است.