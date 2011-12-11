آغاز مجدد لیگ برتر والیبال/ پیشگامان میزبان مناطق نفت خیز جنوب می شود

به گزارش خرنگار مهر، به دلیل برگزاری رقابت های جام جهانی 2011 ژاپن، رقابتهای والیبال لیگ برتر مردان باشگاه های کشور پنج هفته تعطیل بود که این مسابقات از روز چهارشنبه 23 آذر از سر گرفته می شود.

فدراسیون والیبال برنامه، اسامی داوران و ناظران این بازیها را اعلام کرده است.

بر این اساس، تیم پیشگامان کویر باید در روز 23 آذرماه میزبان تیم مناطق نفت خیز جنوب باشد.

این بازی راس ساعت 17 برگزار می شود.

در این بازی تیم پیشگامان از لباسهای سرمه ای و مناطق نفت خیز از لباسهای زرد استفاده خواهند کرد.

نظارت این بازی بر عهده شهباز صدری است و علی اصغر کاظمی و وحید پور کاشیان کار داوری را این مسابقه انجام خواهند داد.