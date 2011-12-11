مانور سیستم جامع انتخابات فرمانداری های البرز در کرج آغاز شد

به گزارش خبرگزاری مهر، فرماندار کرج در حاشیه اجرای این مانور اظهار داشت: این مانور در استان البرز به میزبانی فرمانداری کرج با حضور مسئولان فن آوری اطلاعات فرمانداری ها و بخشداری های استان برگزار شد.



مهدی ایران نژاد افزود: در این مانور کارشناسان فنی و اجرایی فرمانداری ها و بخشداری های استان با فرایند آموزشی سبستم جامع انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی آشنا شدند.



این مسئول با اشاره به فرایند فعال سازی ستاد انتخابات شهرستان، یادآور شد: اقدامات میدانی برای برگزاری هر چه بهتر نهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی از ماه های گذشته در این فرمانداری آغاز شده است.



رئیس حوزه انتخابیه شهرستان کرج تاکید کرد: در حال حاضر تمامی امکانات و تجهیزات مورد نیاز برای برگزاری هرچه بهتر این دوره از انتخابات فراهم شده است.



وی گفت: صیانت از آراء مردم و برگزاری انتخاباتی سالم از جمله نکات قابل توجهی است که مدنظر قرار دارد.



فرماندار کرج تاکید کرد: در حال حاضر کمیته امنیتی انتخابات شهرستان کرج تدابیر لازم امنیتی را برای برگزاری هرچه بهتر انتخابات اندیشیده است.

