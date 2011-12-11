مانور سیستم جامع انتخابات فرمانداری های البرز در کرج آغاز شد

به گزارش خبرگزاری مهر، فرماندار کرج در حاشیه اجرای این مانور اظهار داشت: این مانور در استان البرز به میزبانی فرمانداری کرج با حضور مسئولان فن آوری اطلاعات فرمانداری ها و بخشداری های استان برگزار شد.
مهدی ایران نژاد افزود: در این مانور کارشناسان فنی و اجرایی فرمانداری ها و بخشداری های استان با فرایند آموزشی سبستم جامع انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی آشنا شدند.
این مسئول با اشاره به فرایند فعال سازی ستاد انتخابات شهرستان، یادآور شد: اقدامات میدانی برای برگزاری هر چه بهتر نهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی از ماه های گذشته در این فرمانداری آغاز شده است.
رئیس حوزه انتخابیه شهرستان کرج تاکید کرد: در حال حاضر تمامی امکانات و تجهیزات مورد نیاز برای برگزاری هرچه بهتر این دوره از انتخابات فراهم شده است.
وی گفت: صیانت از آراء مردم و برگزاری انتخاباتی سالم از جمله نکات قابل توجهی است که مدنظر قرار دارد.
فرماندار کرج تاکید کرد: در حال حاضر کمیته امنیتی انتخابات شهرستان کرج تدابیر لازم امنیتی را برای برگزاری هرچه بهتر انتخابات اندیشیده است.
کرج - خبرگزاری مهر: همزمان با سراسر کشور، مانور سیستم جامع نهمین انتخابات مجلس شورای اسلامی برای آشنایی فرمانداریهای استان البرز با فرایند آموزشی این سیستم در فرمانداری کرج کلید خورد.
به گزارش خبرگزاری مهر، فرماندار کرج در حاشیه اجرای این مانور اظهار داشت: این مانور در استان البرز به میزبانی فرمانداری کرج با حضور مسئولان فن آوری اطلاعات فرمانداری ها و بخشداری های استان برگزار شد.
نظر شما