کارگروه آثار و بناهای مذهبی و فرهنگی در استان مرکزی تشکیل می شود

مجتبی رضوانی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: این کارگروه با حضور سازمان میراث فرهنگی ، سازمان اوقاف و استانداری در حال شکل گرفتن است.

وی هدف از تشکیل کارگروه آثار و بناهای مذهبی استان را بررسی ویژه بقعه ها و اماکن مذهبی تاریخی استان دانست و گفت: قرار است هفته آینده جهت بررسی مسائل و مشکلات بقعه های متبرکه مذهبی تاریخی بازدید تک به تک شهرستان ها توسط سازمان میراث فرهنگی به همراه مدیر کل اوقاف صورت گیرد.

وی تاکید کرد: بقعه ها و بناهایی را که نیاز به مرمت در آن ها حس می شود دراین کارگروه اولویت بندی می شوند وطرح های جامع مرمتی که اوقاف از آن ها تهیه می کند ، در کارگروه با حضور کارشناسان مشترک مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

وی ادامه داد : می بایستی بتوانیم با استفاده از درآمدهای اوقاف و اعتبارات سازمان میراث فرهنگی برای ایجاد زیرساخت های لازم برای گردشگری زیارتی و زواری که به بناهای تاریخی مذهبی استان سفر می کنند فراهم کنیم تا بتوانیم سطح خدمات رسانی را در بقاع متبرکه و بناهای مذهبی افزایش دهیم.

رضوانی گفت: این اقدام موجب ایجاد مکانی امن برای گردشگران در راستای تکمیل کریدورهای گردشگری زیارتی استان است.با توجه به ظرفیت های مذهبی استان امید است که شاهد تشکیل قطب های گردشگری زیارتی در هر شهرستان ، معرفی مسیرهای این نوع گردشگری و رفع نواقص آن ها است.