به گزارش خبرنگار مهر، طبقهبندی نوع نگاه انسان به جهان را نشان میدهد و به عبارت دیگر، در طبقهبندی علوم میتوان نوعی وحدت و کثرت را مشاهده کرد که مبین نگاه انسان به عالم هستی است. طبقه بندیهایی که تاکنون انجام شده، به لحاظ تعداد، دودویی، سه تایی، چهارتایی، پنج تایی، هفت تایی و بیشتر بودهاند که هر یک از آنها به نوع نگاه واضح آنها بستگی داشته است.
ارسطو شاخصترین فرد تاریخ علم شناخته میشود که هم فیلسوف بود و هم در زمینه طبقهبندی طرح و نظر داشت. او بینش خود را بر تقسیم دوگانه «حکمت نظری» و «حکمت عملی» تاسیس کرد. در این میان کسانی هم هستند که با انکار روش ارسطویی به طبقه بندیهای جدیدی دست میزنند یا افکار ارسطو را با اعتقادات دینی خود جمع میکنند.
اگر طبقهبندی علوم را به لحاظ منشا و خاستگاه تقسیمبندی کنیم، میتوان آن را به طبقهبندیهای «اندیشه محور» (انسان محور) مانند طبقهبندی ارسطو، طبقههای «دین محور» (وحی محور) مثل طبقهبندی غزالی، طبقه بندیهای «دانش محور» مثل طبقهبندی ابن حزم و ابن اکفانی و طبقه بندیهای «تجربه محور» تقسیم کرد.
به اینها بیفزایید طبقهبندی «ماده محور» مثل آنچه در دایرهالمعارف بریتانیکا انجام شده است و سرانجام طبقهبندی «دودویی» که اخیراً مطرح شده و میتوان آن را طبقهبندی «واقعیت محور» نامید. علاوه بر فلاسفه، دایرهالمعارفنویسان نیز به نوعی طبقهبندی دست زدهاند که میتوان آن را در شمار طبقهبندیهای «تاریخی» جای داد.
به نظر میرسد ابن ندیم با تقسیمبندی علوم به «علوم اوایل» و «علوم اواخر» دست به این تقسیمبندی زده باشد که طبقهبندی خود را از ادبیات، قرآن و حدیث آغاز کرده است.
از سوی دیگر، تشکیل ساختار طبقهبندی علوم در استحکام مبانی معرفت سناختی انسان تاثیر میگذارد. به عبارت روشنتر، وقتی درخت دانش و معرفت انسان شکل میگیرد، نوعی معرف بعدی، جهت خود را پیدا میکند و در مسیری میافتد که با آن ساختار در تعارض نباشد.
رهایی از ساختار شکل گرفته، به ویژه در آغاز زندگی، بسیار مشکل است. به عنوان مثال، چنانچه با تفکر مادی به جهان بنگریم، دیگر به سختی میتوان حقایق معنوی را درک کرد.
نقطه آغازین و اولین برش در نگاه کلی به جهان، در فهم حقایق و مسائل به انسان کمک شایانی میکند. در طبقهبندی دودویی به این مسائل توجه ویژه ای شده است. این تقسیم بندی بر دو محور «سلسله مراتب» و «زوجیت» استوار است که مولفههای آن با استفاده از روش دلفی به اجماع متخصصان حوزه کتابداری و اطلاع رسانی، فلسفه، تاریخ علم، روانشناسی و فلسفه تعلیم و تربیت رسیده و در جداولی بیان شده است.
نتایج حاکی از آن است که حدود دوسوم با امکان پذیری طرح موافقند و مخالفان نه با اصل طرح، بلکه در اجرایی بودن آن تردید دارند و اینها بیشتر کتابدارانی هستند که آن را اغلب با طرح طبقهبندی کتابداری یکی گرفتهاند.
کتاب «طرحی نو در طبقهبندی علوم» در 6 فصل تدوین شده و شامل مباحث زیر است: ضرورت تدوین طرح طبقهبندی علوم، رابطه طبقهبندی علوم با معرفت شناسی، فرایند تحقیق کیفی، طبقهبندی دودویی جوابگوست، نقشه کلی دانش و نگاهی به آینده طبقهبندی.
پایان بخش این کتاب هم نمایه و دوپیوست پرسشنامه و نمودار درختی بر اساس اصطلاحنامه اصفا است.
کتاب 232 صفحهای «طرحی نو در طبقهبندی علوم» در شمارگان 1000 نسخه و با بهای 3500 تومان راهی بازار شده است.
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