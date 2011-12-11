پارکینگ مکانیزه در ضلع جنوبی بازار رضا (ع) مشهد احداث می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، مجید محمدی فر اظهار داشت: با توجه به وجود مجتمع های تجاری به شدت با کمبود محیط برای پارک خودروهای شهروندان مواجه هستیم و به دلیل کمبود فضا برای اختصاص به پارکینگ از پارکینگ مکانیزه برای رفع این معضل استفاده خواهیم کرد.

وی با بیان اینکه اصلاح تقاطع مجاور پل سلام برای رفاه حال شهروندان در دسترسی به شهرک عسگریه اصلاح هندسی شد، افزود: با توجه به بالا بودن آمار تصادفات در این نقطه با هدف ساماندهی و بهبود عبور و مرور شهری، کاهش ترافیک و تحصیل دسترسی به شهرک عسگریه تقاطع مجاور پل سلام اصلاح هندسی شد.

محمدی فر افزود: اجرای این پروژه بر اساس طرح ابلاغی از سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری مشهد است که برای اجرای عملیاتی آن اعتباری بالغ بر 500 میلیون ریال در نظر گرفته شده بود.

وی با اشاره به دیگر اقدامات ترافیکی در سطح منطقه ادامه داد: تهیه و نصب تجهیزات ترافیکی از قبیل رفلکتور چشم گربه ای، میل باتومی و بشکه ضربه گیر و دیگر تجهیزات در معابر از پروژه های مستمر این منطقه است که هر ساله موضوعات خرید و نگهداری تجهیزات، 88 میلیون ریال هزینه در بر خواهد داشت.

محمدی فر ایمن سازی معابر سطح منطقه با نصب سرعت گیر، خط کشی گذرگاه های مقابل مدارس و ورودی پارک ها را از دیگر اقدامات ترافیکی منطقه برشمرد که هزینه ای بالغ بر 13 میلیارد ریال را به خود اختصاص داده است.