کلیپ موسیقی "زخمه های باد" در خوزستان تولید شد

صادق عوض زاده در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: با توجه به ظرفیتهای بالای عاشورا از یکسو و اهمیت بعد آزادگی، انسانی و جهانی بودن این دیدگاه ما را بر این داشت تا به نوبه خود این ویدئو کلیپ را توسط هنرمندان برجسته حوزه هنری که جزو بهترینهای کشور هستند، تولید کنیم.

وی عنوان کرد: این کار به سه زبان انگلیسی، فارسی و عربی در یک DVD با صدای خلیل بنی خاندان(هلالی) ساخته شده است.



رئیس حوزه هنری خوزستان افزود: این اثر که کاری مشترک از سوی واحد هنرهای موسیقی و نغمه های دینی و واحد هنرهای تصویری حوزه هنری خوزستان در کشور ما برای نخستین بار در حال انجام شدن است.



عوض زاده تصرح کرد: سعی ما بر این است تا بتوانیم توسط هنرمندان بومی و ملی خودمان و با زبانهای جهانی، بخش هرچند کوچکی از فرهنگ دینی و اسلامی ایرانیان را به خارج از مرزها صادر کنیم، همانگونه که هنرمندان ما پیش از این کار با کارهای فاخر دینی و دفاع مقدسی خود، در اقصی نقاط جهان حضور داشتند.



وی اظهارامیدواری کرد که این اثر فاخر دینی مورد استقبال عموم مردم و رسانه های داخلی و منطقه قرار بگیرد.