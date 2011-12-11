به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر رحمتالله حافظی افزایش مستمری بازنشستگی را تابع افزایش پرداخت حقبیمه در زمان اشتغال دانست و تأکید کرد: وقتی دستمزد بیمهشدگان در زمان اشتغال کمتر از میزان واقعی به سازمان تأمیناجتماعی اعلام و حق بیمه کمتری پرداخت شود، در زمان بازنشستگی نیز مستمری کمتری برقرار خواهد شد و این موضوع باید موردتوجه بیمهشدگان قرار گیرد.
حافظی در ادامه افزایش مستمری بازنشستگان برای سال آینده را نیازمند طی مراحل قانونی و تصویب مجلس و ابلاغ دولت عنوان کرد و گفت: در سال 90 این موضوع به دولت تفویض و افزایش 10 درصدی مستمری نیز از سوی دولت ابلاغ شد و برای سال 91 نیز منتظر اقدام مراجع قانونی هستیم.
وی مرجع تصمیمگیری در رابطه با میزان افزایش مستمری تأمیناجتماعی را مجلس شورایاسلامی و دولت اعلام کرد و ادامه داد: سازمان تأمیناجتماعی در این رابطه تنها میتواند پیشنهاددهنده باشد.
مدیرعامل سازمان تأمیناجتماعی پرداخت مستمری بازنشستگان و ارائه خدمات این سازمان را از محل دریافت حقبیمه و همچنین سود حاصل از فعالیت اقتصادی دانست و افزود: پرداخت حقوق مستمریبگیران و همچنین سایر خدمات تأمیناجتماعی براساس ضوابط خاص قانونی انجام میشود، هرچند افزایش درآمد سازمان تأمیناجتماعی میتواند زمینهساز ارائه خدمات مطلوب و مناسبتر به بیمهشدگان و جلب رضایت آنان شود.
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