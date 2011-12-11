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۲۰ آذر ۱۳۹۰، ۱۲:۰۱

حافظی:

دستمزد ایام بیمه‌پردازی مبنای محاسبه مستمری بازنشستگان است

دستمزد ایام بیمه‌پردازی مبنای محاسبه مستمری بازنشستگان است

مدیرعامل سازمان تأمین‌اجتماعی اعلام دستمزد غیرواقعی را از روش‌های بیمه گریزی و اجحاف به حقوق کارگران عنوان کرد و گفت: در مواقعی که دستمزد غیرواقعی به سازمان تأمین‌اجتماعی اعلام می‌شود، بیمه‌شدگان می‌توانند با مراجعه به واحدهای بازرسی سازمان تأمین‌اجتماعی از حقوق خود دفاع کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر رحمت‌الله حافظی افزایش مستمری بازنشستگی را تابع افزایش پرداخت حق‌بیمه در زمان اشتغال دانست و تأکید کرد: وقتی دستمزد بیمه‌شدگان در زمان اشتغال کمتر از میزان واقعی به سازمان تأمین‌اجتماعی اعلام و حق بیمه کمتری پرداخت شود، در زمان بازنشستگی نیز مستمری کمتری برقرار خواهد شد و این موضوع باید موردتوجه بیمه‌شدگان قرار گیرد.

حافظی در ادامه افزایش مستمری بازنشستگان برای سال آینده را نیازمند طی مراحل قانونی و تصویب مجلس و ابلاغ دولت عنوان کرد و گفت: در سال 90 این موضوع به دولت تفویض و افزایش 10 درصدی مستمری نیز از سوی دولت ابلاغ شد و برای سال 91 نیز منتظر اقدام مراجع قانونی هستیم.

وی مرجع تصمیم‌گیری در رابطه با میزان افزایش مستمری تأمین‌اجتماعی را مجلس شورای‌اسلامی و دولت اعلام کرد و ادامه داد: سازمان تأمین‌اجتماعی در این رابطه تنها می‌تواند پیشنهاددهنده باشد.

مدیرعامل سازمان تأمین‌اجتماعی پرداخت مستمری بازنشستگان و ارائه خدمات این سازمان را از محل دریافت حق‌بیمه و همچنین سود حاصل از فعالیت اقتصادی دانست و افزود: پرداخت حقوق مستمری‌بگیران و همچنین سایر خدمات تأمین‌اجتماعی براساس ضوابط خاص قانونی انجام می‌شود، هرچند افزایش درآمد سازمان تأمین‌اجتماعی می‌تواند زمینه‌ساز ارائه خدمات مطلوب و مناسب‌تر به بیمه‌شدگان و جلب رضایت آنان شود.

کد مطلب 1480444

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