به گزارش خبرنگار مهر، رستم قاسمی امروز در نشستی خبری درباره آخرین وضعیت عرضه و تقاضا نفت در بازارهای جهانی با تاکید بر اینکه در حال حاضر بازار نفت در شرایط متعادلی قرار دارد، گفت: با بازگشت نفت لیبی و افزایش تولید نفت عراق باید ظرفیت تولید نفت در برخی از کشورهای عضو اوپک کاهش یابد.

وزیر نفت با اعلام اینکه پیش بینی می شود تا سال آینده ظرفیت تولید روزانه نفت لیبی به یک و نیم میلیون بشکه در روز افزایش یابد، تصریح کرد: در نشست آینده اوپک پیشنهاد ایران کاهش تولید نفت آن دسته از کشورهایی است که در جریان بحران لیبی به افزایش تولید نفت خود اقدام کرده بودند.

رئیس اوپک با تاکید بر اینکه سیاست ایران در اوپک افزایش تولید نفت نیست، اظهار داشت: ایران طرفدار قیمت‌های عادلانه نفت در بازار جهانی است.

حذف ایران بازار نفت جهان را به هم می‌زند

این عضو کابینه دولت دهم همچنین درباره احتمال تحریم نفت ایران به اروپا توضیح داد: در حال حاضر ایران جزو کشورهای عمده تولید کننده نفت در جهان بوده و نبود ایران بازار جهانی نفت را به هم می زند.

این مقام مسئول با تاکید بر اینکه نباید یک مشکل نامتعارف را با تحریم نفت ایران به اقتصاد جهانی تحمیل کرد، اظهار داشت: سیاست ایران عرضه پایدار نفت به اروپا بوده و قطعا صادرات نفت ایران به اروپا تحریم نمی شود.

وی با بیان اینکه تحریم نفت ایران در اروپا منجر به افزایش شدید قیمت‌های جهانی نفت خام می شود، یادآورشد: ایران مشکلی برای جایگزین کردن نفت در اروپا ندارد اما نفت ایران به اروپا تحریم نمی شود.

آغاز توسعه میدان مشترک نفتی با قطر

به گزاشر مهر، قاسمی همچنین با اعلام اینکه هم اکنون ظرفیت روزانه نفت ایران 4 میلیون بشکه در روز است بیان کرد: در شرایط فعلی ضریب بازیافت از مخازن نفتی کشور حدود 25 درصد بوده که پیش بینی می شود این نرخ در برنامه پنجم توسعه افزایش یابد.

وی درباره توسعه لایه های نفتی مشترک با قطر توضیح داد: اخیرا مناقصه توسعه بلوک اول این میدان مشترک نفتی برگزار شده و به زودی وضعیت توسعه بلوک های دوم و سوم لایه های نفتی پارس جنوبی تعیین تکلیف می شود.

وزیر نفت در زمینه استقبال ضعیف مردم از خرید مرحله نخست اوراق مشارکت ریالی صنعت نفت، یادآور شد: سود 17 درصدی این اوراق مشارکت ریالی با مصوبه شورای پول و اعتبار تعیین شده و قصد داریم در نشست مشترک با اعضای شورای پول و اعتبار جذابیت اوراق مشارکت طرح های صنعت نفت را افزایش دهیم.