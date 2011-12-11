نصب 32 کنتور الکترونیک و سیستم یکپارچه مدیریت در منابع آبی استان مرکزی

بهمن آنالویی در گفتگو با خبرنگار مهرافزود: این تجهیزات به منظور اندازه گیری دقیق آب تولید ی و در راستای کاهش هدر رفت آب و مدیریت بر توزیع و مصرف نصب شده است.

وی گفت: 92 کنتور الکترو مغناطیسی با اعتباری بالغ بر 3500 میلیون ریال خریداری و تا کنون32 فقره از آن بر روی ورودی منابع تأمین و مخازن ذخیره آب استان نصب شده است.

وی گفت: سالانه بیش از 20 درصد منابع آبی در انتقال هدر می رود که با نصب این تجهیزات گام اساسی در کاهش مصرف و اندازه گیری دقیق برداشته می شود.

نصب سیستم یکپارچه مدیریت منابع

معاون بهره برداری شرکت آب و فاضلاب استان مرکزی در ادامه از استقرار سیستم GIS در برخی از شهر های استان خبر داد و افزود: این سیستم با هدف مدیریت بهینه ی منابع تولید و شبکه های توزیع آب اجرا شده است و با استفاده از این نرم افزار کلیه ی گزارشات مدیریتی از تمامی عوارض شبکه با سرعت بالا و دقت بیشتری صورت خواهد گرفت.

وی در ادامه ضمن اشاره به استقرار سیستم GIS که یکی از ابزارهای مدیریت اطلاعات توصیفی و مکانی در تاسیسات شبکه های آب و فاضلاب به شمار می رود در تعدادی از شهرهای استان مرکزی افزود: با استقرار این سیستم علاوه بر تسهیل در پردازش اطلاعات تولیدی در بخش های مختلف تاسیسات شبکه آب و فاضلاب این سیستم در سامانه 122 شرکت نیز قابل استفاده بوده و برای مدیریت اعزام واحدهای حوادث و اتفاقات قابلیت های ویژه ای دارد.

آنالویی گفت: این پروژه با همکاری دانشگاه علم و صنعت اراک در شهر های اراک،ساوه،خمین و دلیجان در حال اجرا می باشد و در حال حاضر در شهر اراک به مرحله اسقرار و گزارش گیری رسیده است.

وی تصریح کرد: یک میلیون و580 میلیون ریال اعتبار برای اجرای این پروژه در نظر گرفته شده است و تا کنون نصب سیستم GIS در شهر اراک در بخش آب به پایان رسیده و در بخش فاضلاب نیز 80 درصد از پروژه اجرا شده است.

