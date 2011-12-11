نصب 32 کنتور الکترونیک و سیستم یکپارچه مدیریت در منابع آبی استان مرکزی

بهمن آنالویی در گفتگو با خبرنگار مهرافزود: این تجهیزات به منظور اندازه گیری دقیق آب تولید ی و در راستای کاهش هدر رفت آب و مدیریت بر توزیع و مصرف نصب شده است.
وی گفت: 92 کنتور الکترو مغناطیسی با اعتباری بالغ بر 3500 میلیون ریال خریداری و تا کنون32 فقره از آن بر روی ورودی منابع تأمین و مخازن ذخیره آب استان نصب شده است.
وی گفت: سالانه بیش از 20 درصد منابع آبی در انتقال هدر می رود که با نصب این تجهیزات گام اساسی در کاهش مصرف و اندازه گیری دقیق برداشته می شود.
نصب سیستم یکپارچه مدیریت منابع
معاون بهره برداری شرکت آب و فاضلاب استان مرکزی در ادامه از استقرار سیستم GIS در برخی از شهر های استان خبر داد و افزود: این سیستم با هدف مدیریت بهینه ی منابع تولید و شبکه های توزیع آب اجرا شده است و با استفاده از این نرم افزار کلیه ی گزارشات مدیریتی از تمامی عوارض شبکه با سرعت بالا و دقت بیشتری صورت خواهد گرفت.
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