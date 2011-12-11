روستاهای بالای 40 خانوار روانسر طرح هادی روستایی دارند

به گزارش خبرگزاری مهر، جلال صفری گفت: اجرای طرح هادی روستاهای نهرابی، فیروزه، تپه کل و کانی شریف این شهرستان با اعتباری بالغ بر 3 میلیارد و 400 میلیون ریال بیش از 35 درصد پیشرفت فیزیکی دارد.

فرماندار روانسر افزود: در اعتبارات عمرانی سالجاری شهرستان روانسر 560 میلیون ریال برای تهیه طرح هادی 8 روستای این شهرستان اختصاص یافته است.

وی گفت: کار تهیه طرح هادی 63 روستای این شهرستان نیز انجام شده است.

فرماندار روانسر در پایان تصریح کرد: از 138 روستای این شهرستان تاکنون در 15 روستا طرح هادی انجام شده است.

