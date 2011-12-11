15 هزار بیسواد در روستاهای مازندران شناسایی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، نعمت بقایی در جلسه مشترک مدیران مجتمع ها و مدارس غیر انتفاعی شهرستان گلوگاه گفت: سواد آموزی همت بیشتر مسئولان را خواسته و در روستاها و در شهرها باید همه مسئولان دست به دست هم دهند تا با همفکری بتوانیم بیسوادی را ریشه کن کنیم.

معاون سواد آموزی اداره کل آموزش و پرورش مازندران افزود: در 32 سال که از فعالیت سواد آموزی در کشور می گذرد، در سطح استان چهرهایی را سراغ داریم که از طریق طرح سواد آموزی شروع به تحصیل کرده و توانستند به مدارج بالایی در سطح دانشگاهی دست یابند.

وی افزود: حدود 15 هزار نفر بیسواد در سطح روستاهای مازندران شناسایی شده و این تعداد را می توان در سطح شهرهای مازندران شناسایی کرد.

بقایی اظهار داشت: دوره سواد آموزی از چهار دوره مقدماتی، تکمیلی، پایانی و پنجم که در گذشته بود، اکنون به دو دوره سواد آموزی و انتقال تغییر یافته است، یعنی سواد آموزی از اول تا سوم ابتدایی و انتقال از سوم تا پایان ابتدایی است.

معاون سوادآموزی استان تصریح کرد: دانش آموزان دبیرستانی می توانند در طرح سواد آموزی فرد به فرد خانواده ی بی سواد خود شرکت نمایند و آنان را با سواد کنند و از هزینه سرانه آن بهره مند شوند.

وی گفت: سرانه سوادآموزی برای هر فرد به ازای قبولی یا خروجی بی سواد 360 هزار تومان بوده که 270 هزار تومان آن برای آموزش دهنده و 54 هزار تومان برای مدیر مجتمع و 27 هزار تومان برای فراگیر و سواد آموز در قبال قبولی بوده این در حالی است که کتاب و لوازم التحریر به صورت رایگان در اختیار سواد آموزان قرار می گیرد.