به گزارش خبرگزاری مهر، داریوش صالحپورافزود: با تخصیص بالغ بر 6 میلیارد و 359 میلیون و 250 هزار ریال تسهیلات بانکی از محل وجوه اداره شده صندوق تأمیناجتماعی به بانک رفاه کارگران، اعطای تسهیلات بانکی در قالب وام خرید مسکن و وام قرضالحسنه به بیمهشدگان و مستمریبگیران تحتپوشش در دستور کار شعب تابعه قرار گرفته است.
مدیرکل تأمیناجتماعی شهرستانهای استان تهران گفت: به منظور تقویت بنیه مالی بیمهشدگان و مستمریبگیران، موضوع پرداخت تسهیلات بانکی در دستور کار شعب تابعه این ادارهکل قرار گرفته است که باتوجه به اختصاص اعتبار مربوطه، بخش قابل ملاحظهای از این تسهیلات با مشارکت فعال کانونهای بازنشستگی بین بیمهشدگان و مستمریبگیران واجد شرایط توزیع خواهد شد.
وی با اشاره به اختصاص 552 فقره تسهیلات قرضالحسنه و 7 فقره وام خرید مسکن افزود: تسهیلات بانکی اعطایی از طریق بانک رفاه کارگران و در قالب وام خرید مسکن و وامهای قرضالحسنه ازدواج و تحصیلی به بیمهشدگان و مستمریبگیران تحتپوشش 12 شعبه تابعه این ادارهکل پرداخت میشود.
صالحپور تصریح کرد: بیمهشدگان و مستمریبگیران از طریق مراجعه به شعب تابعه این ادارهکل و درصورت دارا بودن شرایط لازم جهت دریافت وام به بانک رفاه کارگران معرفی میشوند.
وی افزود: مستمریبگیران نیز با مشارکت کانونهای بازنشستگی مستقر در شهرستانهای استان تهران و شعب تأمیناجتماعی جهت دریافت وام به بانکهای عامل معرفی خواهند شد.
وی با اشاره به تمهیدات درنظر گرفته شده از سوی مدیرعامل صندوق تأمیناجتماعی برای حل مشکل صدور گواهی کسر اقساط برای ضمانت تسهیلات بانکی افراد درجه یک خانواده مستمریبگیران، گفت: مستمریبگیران برای دریافت گواهی کسر اقساط میتوانند با مراجعه به شعبهای که از آن مستمری دریافت میکنند درخواست صدور گواهی کسر اقساط خود را ارائه کنند.
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