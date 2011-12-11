سیدحمید موسوی، کارگردان و تهیهکننده فیلم مستند"چینکووه" در این باره به خبرنگار مهر گفت: قصه فیلم مربوط به پسری به نام حسین است که در حاشیه تالاب بینالمللی شادگان و در روستای صراخیه که در وسط تالاب قرار دارد زندگی میکند. در آنجا مردم روستا ناچار هستند برای تردد روزانه خود با قایقهای کوچکی به نام "چینکووه" از وسط تالاب بگذرند. حسین دوست دارد که صاحب یکی از این قایقها شود. با تولد گوسالهای که خبر خوشی برای خانواده بود، جایزهای به حسین تعلق میگیرد و ...
وی افزود: "چینکووه" قایقی کوچکی است که از چوب درخت کنار و همچنین از فلز روی به شکل بسیار ساده و سنتی در روستا تولید میشود و برای فعالیتهای چون چیدن علوفه، ماهی گیری و شکار پرنده در سطح تالاب مورد استفاده قرار میگیرد.
نویسنده و کارگردان مستند "چینکووه" هدف از تولید این مستند را نشان دادن گوشهای از زیباییهای زندگی در تالاب شادگان و نیز نمایش توانمندیهای طبیعی و زیست محیطی استان دانست و گفت: در این داستان سعی شده اطلاعاتی در خصوص تولید قایق به مخاطبان ارائه شود.
موسوی همچنین ادامه داد: تحقیقات میدانی در مناطقی از شهرستان شادگان انجام شد و با مطالعه مقالات متعدد و مشورت با کارشناسان مختلف، اطلاعات مفیدی در مورد زندگی مردم در تالاب و ویژگی های تالاب شادگان به دست آمد تا ضبط تمام صحنههای فیلم در روستای صراخیه از توابع شادگان انجام گیرد.
دیگر عوامل این فیلم مستند عبارتند از دستیار کارگردان: حسین عباسی، صدابردار: حسین صیامی، تصویربردار و تدوین: سید حمید موسوی و عکاس: حسن صیاحی.
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