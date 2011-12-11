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۲۰ آذر ۱۳۹۰، ۱۴:۴۴

رضایی به مهر خبر داد:

25 هزار هکتار از اراضی شهرستان کامیاران زیر کشت غلات رفت

25 هزار هکتار از اراضی شهرستان کامیاران زیر کشت غلات رفت

کامیاران - خبرگزاری مهر: مدیر جهاد کشاورزی شهرستان کامیاران از زیر کشت قرار گرفتن 25 هزار هکتار از اراضی این شهرستان در سال جاری خبر داد.

تیمور رضایی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: با توجه به بارندگی های اخیر 10 درصد از اراضی این شهرستان تا کنون کشت نشده است و انتظار می رود که با توجه به بارش های خوب ،میزان برداشت محصولات کشاورزی در سال آینده در این شهرستان با افزایش قابل ملاحظه ای مواجه شود.

وی افزود: برای تسریع در کشت پائیزه در شهرستان کامیاران هزار تن بذر گواهی شده بین کشاورزان  با هدف توسعه مزارع غلات توزیع شده است.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان کامیاران از تولید 11 هزار تن ذرت دانه ای خبر داد و گفت: این تولید ذرت توسط کارخانه های ذرت خشک کنی این شهرستان خریداری شده است.

رضایی در پایان با اشاره به اینکه در سال زراعی جاری هزار و 250 هکتار ذرت دانه ای به صورت مکانیزه در شهرستان کامیاران کشت می شود، گفت: در حال حاضر 100 درصد این محصولات جمع آوری شده است.
 

کد مطلب 1480458

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