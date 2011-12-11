حمایت عربستان از جنایات آل خلیفه/ حمله به مقر حزب "الوعد"

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، عربستان سعودی در راستای همسویی با رژیم آل خلیفه بحرین در سرکوب معترضین این کشور نسبت به برهم زدن امنیت بحرین هشدار داد و بر حمایت از جنایات این رژیم تاکید کرد.

"عبدالله بن محمد بن ابراهیم آل شیخ" رئیس شورای مشورتی عربستان در نشست شوراهای مشورتی و نمایندگان کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس در جده حضور نظامی این کشورها تحت عنوان نیروهای "سپر جزیره" در بحرین را تصمیمی حکیمانه توصیف کرد.



وی مدعی شد: هدف از حضور نیروهای سپر جزیره در بحرین حمایت از تاسیسات مهم و حیاتی بحرین و برقراری امنیت در این کشور است.



از سوی دیگر ده ها نفر از عوامل رژیم آل خلیفه روز گذشته به دفاتر حزب مخالف "الوعد" حمله کردند و به این دفاتر و اموال آن آسیب رساندند.

گفتنی است حزب لائیک الوعد یکی از احزاب مخالف بحرین و هم پیمان الوفاق بزرگترین اپوزسیون شیعه است.

"راضی الموسوی" معاون دبیرکل حزب الوعد در این رابطه در گفتگو با رویترز اظهار داشت: دفتر حزب الوعد تاکنون 2 بار توسط مزدوران آل خلیفه به آتش کشیده و ما آن را بازسازی کرده ایم اما آنها این بار موفق به این امر نشدند.

بحرین از ماه مارس سال جاری میلادی تاکنون شاهد قیام مردمی علیه دیکتاتوری رژیم آل خلیفه است که خواسته معترضین مبنی بر اصلاحات سیاسی و قانونی با سرکوب و کشتار از سوی نیروهای امنیتی بحرین و سپر جزیره مواجه شده است.