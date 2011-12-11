توانمندیهای علمی و مهارتی مددجویان بهزیستی آذربایجان غربی تقویت می شود

به گزارش خبرنگار مهر، تفاهم نامه همکاری آموزشی بین اداره کل آموزش فنی و حرفه ای و اداره کل بهزیستی آذربایجان غربی صبح یکشنبه با هدف ارتقای توان علمی و مهارتی مددجویان، معلولین جسمی- حرکتی و ذهنی آموزش پذیر، ناشنوایان و نابینایان تحت پوشش انجمنها با حضور مدیران کل دو دستگاه امضا شد.

در این تفاهم نامه ضمن تاکید بر ایجاد و گسترش زمینه های آموزشی مهارتی جدید و ایجاد روحیه کار و وحدت رویه در انجام امور تنظیم شده که بر اساس ماده چهار، اداره کل بهزیستی در پی اجرای این توافق نامه، شناسایی، تشویق و معرفی مددجویان و معلولان جسمی- حرکتی و ذهنی آموزش پذیر، ناشنوایان و نابینایان تحت پوشش انجمها، فضای آموزشی مناسب، شناسایی و بررسی نیازهای آموزشی و مهارتی مددجویان و اقشار آسیب پذیر جامعه، تامین فضای کارگاهی و هزینه ها و تجهیزات آموزشی مناسب و امکانات مربوطه را فراهم کند.

اداره کل آموزش فنی و حرفه ای آذربایجان غربی نیز طبق این توافق نامه متعهد شد، برنامه ریزی، نظارت و اجرای دوره های آموزشی به کلیه معرفی شدگان بهزیستی، معرفی افراد واجد شرایط به مراکز آموزشی و آموزشگاههای آزاد برای ارائه آموزشهای مهارتی، تهیه استاندارهای جدید آموزش مهارت بر اساس نیاز سنجی، تامین مربی مورد نیاز، برگزاری آزمون پایان دوره و صدور گواهینامه مهارت به قبول شدگان و تجهیز و راه اندازی مرکز آموزش کامپیوتر ویژه نابینایان و برگزاری دوره های آموزشی مرتبط را فراهم کند.

این تفاهم نامه با هدف ایجاد زمینه لازم به منظور آموزش و آماده سازی نیروهای مستعد بهزیستی جهت ورود به بازار کار، حمایت از آموزش افراد بی بضاعت و کم درآمد تحت پوشش اداره کل بهزیستی و توسعه آموزشهای مهارتی و فرهنگ کار و مهارت آموزی در جوانان در سه نسخه مشتمل بر هفت ماده و دو تبصره به امضای طرفین رسید.