به گزارش خبرنگار مهر، منوچهر حبیبی پیش از ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران افزود: این استان به‌ عنوان سرچشمه آب شیرین کشور و یکی از پرآب ‌ترین استانها بوده که می‌تواند در تامین نیازهای آبی خود و استانهای همجوار نقش ارزنده‌ای در توسعه همه بخشها داشته باشد.

وی با بیان اینکه نزدیک به 10 درصد منابع آب کشور در این استان است، بیان کرد: دولت در بخش آب توجه خاصی به کهگیلویه و بویراحمد دارد.

حبیبی عنوان کرد: رویکرد دولت استفاده بهینه از منابع برای رفع محرومیتها بوده و این استان که برخوردار از نعمت خدادادی آب است در کانون توجه دولت قرار گرفته است.

معاون عمرانی استاندار کهگیلویه و بویراحمد اظهار داشت: دولت با جدیت برای رفع مشکلات و خواسته‌های مردم تلاش می‌کند و برنامه ‌ریزی برای استفاده بهینه از منابع آبی که سرمایه عظیمی در این استان است را برای درازمدت در دستور کار خود قرار داده است.

حبیبی با اشاره به دور چهارم سفر رئیس‌ جمهور و هیئت دولت و آغاز عملیات اجرای سد تنگ سرخ با اعتبار 50 میلیارد تومان در این استان، گفت: شناسایی توانمندیها، ظرفیتها و فعال کردن منابع از اهداف سفرهای استانی دولت است.

وی تصریح کرد: با عنایت الهی و با پشتوانه حضور و شور مردمی در همه عرصه‌ها هر کاری شدنی است و ما امروز با روحیه خودباوری که میراث گرانقدر امام راحل است و سبب مجد، عظمت و اقتدار ایران اسلامی در دنیا شده، حرکت می‌کنیم.

معاون عمرانی استاندار کهگیلویه و بویراحمد ادامه داد: امروز بیش ازهر زمان دیگر می‌توانیم به توسعه همه جانبه کشور و این استان اهتمام ورزیم و با برنامه ریزی به کارها شتاب بخشیم.