کشاورزان مهابادی استفاده از سیستم های آبیاری بارانی را سودآور دانستند

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی معاونت آب و خاک و صنایع وزارت جهاد کشاورزی ، جامعه آماری در این تحقیق کلیه کشاورزان پذیرنده سیستمهای آبیاری بارانی در شهرستان مهاباد در سال زراعی 86-87 است که حداقل یک محصول را با استفاده از آن تولید و برداشت کرده اند ( 195 نفر ) که از این میان 124 نفر به روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند آمده است : سطح زیر کشت تحت پوشش سیستمهای آبیاری بارانی کشاورزان از 2 تا 16 هکتار با میانگین 7 هکتار متغیر است.

براساس این گزارش پاسخگویان به ترتیب از چاه اختصاصی (10/62 درصد) ، رودخانه (10/16 درصد) ، چشمه یا قنات (70/13 درصد) و چاه مشاع (10/8 درصد) برای منبع آبی استفاده می کنند.

گزارش روابط عمومی معاونت آب و خاک و صنایع وزارت جهاد کشاورزی همچنین می افزاید : اکثر کشاورزان میزان طراحی مناسب و مهندسی سیستم در مزرعه (20/74 درصد)، میزان سودآوری سیستم (90/83 درصد) را در سطح خوب و میزان حمایتهای اجتماعی از نصب و نگهداری سیستم (80/46 درصد) و میزان حمایتهای نهادی از نصب و نگهداری سیستم (50/89 درصد) را در سطح متوسط بیان می کنند.

در این گزارش آمده است: بیشترین و کمترین میزان دیدگاه در زمنیه حمایتهای نهادی را به ترتیب حمایتهای بانکی (74/2=M) و بیمه ای (08/1=M) از سیستمها در بر می گیرد. اکثر کشاورزان میزان حمایتهای پشتیبانی از نصب و نگهداری سیستم (90/83 درصد ) و میزان حمایتهای آموزشی و ترویجی از حفظ و نگهداری سیستم (50/35 درصد) را در سطح ضعیف بیان می کند.

براساس این گزارش نتایج این پژوهش نشان داد : عواملی از قبیل سطح زیر کشت ، طراحی مناسب و مهندسی سیستم ، میزان سودآوری سیستم ، میزان حمایتهای آموزشی و ترویجی و اجتماعی بر ادامه و عدم استفاده از سیستم های آبیاری بارانی تاثیر دارند.

این گزارش در ادامه افزوده است : یافته های توصیفی نشان می دهد که تقریبا 30 درصد ( 36 نفر ) کشاورزان پذیرنده ، استفاده از سیستمهای آبیاری بارانی را رها کرده اند.

گزارش روابط عمومی معاونت آب و خاک و صنایع وزارت جهاد کشاورزی همچنین می افزاید : در این تحقیق به سازمانهای آموزشی –ترویجی توصیه شده است که برنامه ریزی بلند مدت و هدفداری برای حفظ و نگهداری این سیستمها در قالب روشهای آموزشی از قبیل نمایش فیلمهای ترویجی و توزیع بروشور داشته باشند.

این گزارش در ادامه به دیگر توصیه پژوهشگران پرداخته و افزوده است : از طرفی شرکتهایی که این سیستمها را نصب و راه اندازی می کنند به رعایت اصول مهندسی در طراحی و اجرای آن توجه بیشتری داشته باشند . حتی می توان ساز و کارهایی را برای جبران خسارت کشاورزان در قبال طراحی نامناسب و ضعیف شرکتها در نظر گرفت.

گزارش روابط عمومی معاونت آب و خاک و صنایع وزارت جهاد کشاورزی در پایان با اشاره به نقش حمایتهای اجتماعی در این پژوهش یادآور شده است : به نظر می رسد که ادارات و سازمانهای دخیل در این امر، باید الگوی استفاده از افراد و نهادهای اجتماعی از قبیل رهبران محلی ، مروجان و شورای اسلامی روستا را در سیاستهای خود وارد کنند و بیش از پیش به حمایتهای محلی و مردمی بها دهند و بهتر است که با استفاده از این حربه ، دانش ، آگاهی و نگرش بهره برداران را در مورد مدیریت آب به ویژه سیستم های آبیاری بارانی ارتقا بخشند.

گفتنی است عنوان این تحقیق که توسط دکتر غلامرضا پزشکی راد (دانشیار دانشکده کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس ) ، سعید فعلی (دانشجوی دوره دکترای ترویج و آموزش کشاورزی) ، سلیمان رسولی آذر (عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مهاباد ) و ابوالحسن یعقوبی (کارشناس ارشد ترویج و آموزش کشاورزی ) تهیه شده «عوامل مؤثر بر عدم ادامه استفاده از سیستم های آبیاری بارانی توسط کشاورزان شهرستان مهاباد استان آذربایجان غربی» است که در شماره 73 فصلنامه علمی و پژوهشی اقتصاد کشاورزی و توسعه منتشر شده است.