روایت مجروحان لیبیایی کتک خورده در ترکیه/ وقتی بیمارستان محل درمان نیست

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه حریت اخیرا در گزارشی به سرونوشت دردناک "ابوعایشه محمد" و "عبدالمنان" دو تن از مخالفان قذافی که در درگیریهای لیبی مجروح شده بودند اشاره کرد و نوشت: با وجود اینکه آنان برخی مسائل را رعایت نکردند اما حق آنها نبود که با وجود مجروحیت مورد ضرب و شتم قرار گیرند.

بر این اساس، این دو تبعه لیبی که اخیرا برای مداوا به ترکیه سفر کرده بودند و از ناحیه سر و چشم مجروح شده بودند در اعتراض به گم شدن 5 هزار یورو و دو دستگاه موبایل از اموالشان یک پرستار ترک را به گروگان می گیرند.

در ادامه برخی از حاضران در بیمارستان به سمت آنان یورش برده و پس از رهاندن پرستار، مجروحان لیبیایی را مورد ضرب و شتم قرار می دهند.

این مسئله با واکنش مجروحان لیبیایی روبرو می شود و آنها ادعا می کنند که همراه خود اموالی داشته اند که گم شده و یا به سرقت رفته است. البته گفته می شود ابوعایشه و عبدالمنان قبل از درگیری اخیر در میدان "استقبال" استانبول حضور داشته و در آنجا از مشروبات الکلی استفاده کرده اند.

در روزهای اخیر تعداد زیادی از مجروحان لیبیایی پس از مداوا در ترکیه به کشور خود بازگشته بودند. البته برخی گزارشها حاکی از آن است که مقامات ترک برخی از مجروحان لیبیایی را پس از مداوا در خاک ترکیه رها کرده و از بازگرداندن آنان به لیبی خودداری نموده اند.

این مسئله باعث شده که برخی از مجروحان خشمگین لیبیایی به کنسولگری لیبی در استانبول حمله ور شده و آنرا تحت اشغال خود درآورند.