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۲۰ آذر ۱۳۹۰، ۱۲:۳۵

با موضوع عاشورای حسینی:

همایش هنرهای تجسمی در خمین برگزار می شود

همایش هنرهای تجسمی در خمین برگزار می شود

خمین - خبرگزاری مهر: سرپرست اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی خمین از برگزاری همایش هنرهای تجسمی با موضوع محرم و عاشورای حسینی در تاریخ 20 آذرماه در بیت امام راحل در این شهرستان خبرداد.

حجت الله فدایی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه، هنر ظرفیت بی‌بدیلی است که می‌تواند افکار و اندیشه‌ها را برای همیشه در خودش حفظ کند، افزود: هنر می تواند ارزش ها را ماندگار کند و در خصوص ارتباط با مخاطب بهترین وسیله برای انتقال پیام است.

وی آثار رسیده از هنرمندان را در زمینه های مذهبی و دینی بستر ساز ایجاد روحیه معنوی بین افراد دانست و گفت: محرم ماه نهضت بزرگ سید شهیدان و سرور اولیای خداست که به تصویر کشیده شدن این واقعه انسان ساز به زبان هنر سبب آشنایی افراد از همه اقشار به حماسه عاشورا می شود.

وی افزود: این همایش به صورت آزاد در رده سنی نوجوانان وجوانان بالای 18 سال با تکنیک کار بر روی آکرلییک روی بوم برگزار می شود.

وی گفت: آثار این همایش 23 آذر ماه به مدت یک هفته در نگارخانه آفتاب این شهرستان به نمایش گذاشته می شود و از آثار برتر تقدیر می شود.

 
 
 
کد مطلب 1480472

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