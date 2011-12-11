همایش هنرهای تجسمی در خمین برگزار می شود

حجت الله فدایی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه، هنر ظرفیت بی‌بدیلی است که می‌تواند افکار و اندیشه‌ها را برای همیشه در خودش حفظ کند، افزود: هنر می تواند ارزش ها را ماندگار کند و در خصوص ارتباط با مخاطب بهترین وسیله برای انتقال پیام است.

وی آثار رسیده از هنرمندان را در زمینه های مذهبی و دینی بستر ساز ایجاد روحیه معنوی بین افراد دانست و گفت: محرم ماه نهضت بزرگ سید شهیدان و سرور اولیای خداست که به تصویر کشیده شدن این واقعه انسان ساز به زبان هنر سبب آشنایی افراد از همه اقشار به حماسه عاشورا می شود.

وی افزود: این همایش به صورت آزاد در رده سنی نوجوانان وجوانان بالای 18 سال با تکنیک کار بر روی آکرلییک روی بوم برگزار می شود.

وی گفت: آثار این همایش 23 آذر ماه به مدت یک هفته در نگارخانه آفتاب این شهرستان به نمایش گذاشته می شود و از آثار برتر تقدیر می شود.





